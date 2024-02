Sánchez da la amnistía por hecha y descarta cambiar de rumbo tras el batacazo en Galicia: "Tengo todo el tiempo del mundo"

Cuatro días después del enorme descalabro sufrido por los socialistas en Galicia, donde pasaron de 14 a 9 diputados y no lograron desbancar al PP de la Xunta, y con la amnistía pendiendo de un hilo por los recelos de Junts, a Pedro Sánchez se le ve tan tranquilo y confiado en sus posibilidades como siempre. “La legislatura durará hasta 2027. Tengo todo el tiempo del mundo para tramitar iniciativas”, ha señalado este miércoles el presidente del Gobierno en un encuentro informal con periodistas durante el vuelo que le ha llevado a Rabat (Marruecos), donde será recibido por el rey Mohamed VI.

Pero ese amplio espacio temporal del que presume el líder socialista depende de que se apruebe la ley de la medida de gracia, que el partido de Carles Puigdemont rechaza en su redacción actual, al considerar que el expresident de la Generalitat, investigado por terrorismo en el caso del Tsunami Democràtic, no queda lo suficientemente protegido frente a la ofensiva de jueces como Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional. Sin ella, puede decaer todo, empezando por los Presupuestos Generales del Estado, ya que los siete escaños de Junts resultan indispensables en cada una de las iniciativas. El límite para que los socialistas, que cuentan aquí con el apoyo de ERC, y los posconvergentes lleguen a un acuerdo en el Congreso de los Diputados termina el próximo 7 de marzo, tras la aprobación de una prórroga de 15 días por parte de la Mesa de la Cámara baja.

Sánchez no tiene ninguna duda. El carpetazo judicial al ‘procés’, ha asegurado, saldrá adelante. El jefe del Ejecutivo ha evitado dar cualquier detalle sobre la negociación, más allá de insistir en que la ley no incluirá el terrorismo y la alta traición entre los delitos susceptibles de ser amnistiados, porque algo así va en contra de los convenios europeos y sería tumbado con toda probabilidad por el Tribunal Constitucional. Pero no ha descartado contrapartidas a Junts que vayan más allá de la propia ley.

Las tres lecciones

A partir de aquí, Sánchez no proyecta ningún cambio en el rumbo del Gobierno. Todo seguirá como hasta ahora, ha insistido el presidente, a pesar de la severa derrota sufrida el pasado domingo en las urnas gallegas. La única lectura nacional de los recientes comicios, ha argumentado, es la que ofreció Alberto Núñez Feijóo, al hablar de un “plebiscito” sobre su liderazgo en el PP. Así que el jefe de la oposición continúa en pie, pero el jefe del Ejecutivo también, ha insistido el propio Sánchez, que se jugaba en Galicia mucho menos y extrae tres lecciones de la debacle.

Por un lado, la necesidad, como señaló el pasado lunes a la ejecutiva del PSOE, de construir liderazgos territoriales fuertes, dentro de una coyuntura en la que la mayoría de las federaciones del partido, tras los malos resultados de las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, ya han iniciado el proceso para cambiar sus direcciones. Por otro, la “dualidad del voto” en esta comunidad. Los socialistas obtuvieron en las generales del 23 de julio 486.832 papeletas. El pasado domingo, en cambio, el candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, solo logró 253.750, poco más de la mitad. Y por último, la presunta necesidad de que el “cambio” en aquellos territorios donde gobierna el PP lo comande el PSOE, en lugar de fuerzas soberanistas como el BNG, porque estas, según el relato del presidente, suelen provocar una reacción muy fuerte en el electorado tradicionalmente conservador.

Pero ese será un trabajo largo, de fondo, asume Sánchez, que a pesar de todas las incertidumbres que se ciernen sobre él continúa apostando por culminar esta legislatura, como ocurrió en la anterior. Asegura contar con tres años y medio por delante. “Todo el tiempo del mundo”, dice.