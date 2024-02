Junts mantiene el pulso por la ley de amnistía tras el batacazo del PSOE en Galicia

Junts per Catalunya mantiene por ahora el pulso. Quiere modificar la ley de amnistía pactada ya con el PSOE y el resto de partidos del bloque de la investidura y no teme que los socialistas endurezcan sus posiciones tras el batacazo socialista en las elecciones gallegas. Los posconvergentes no tienen prisa por forjar un acuerdo inmediato, dado que PSOE y JxCat han acordado una prórroga de 15 días más para negociar. La formación independentista además mantiene que su intención es negociar el texto de la amnistía y no otras compensaciones paralelas, como hizo con la votación de los tres primeros decretos del Gobierno de Pedro Sánchez. Con todo, el partido del expresident Carles Puigdemont guarda silencio sobre el contenido de las conversaciones.

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha pronosticado este lunes tras la reunión de la ejecutiva de la fuerza política que los resultados de los comicios gallegos no tienen que afectar a la negociación que tienen en marcha. "Continuaremos negociando con el PSOE como siempre, suscribimos un pacto que era de investidura y dijimos que la legislatura avanzaría en la medida en que los acuerdos a los que fuéramos llegando se cumplieran. Seguimos trabajando y las elecciones gallegas no cambian para nada este escenario", ha explicado.

Rius también se ha sacudido la presión de ERC, que ha pedido dejar de hacer "inventos" con el redactado de la ley para la exoneración de las causas del 'procés' para aprobar la amnistía cuanto antes: "No estoy nada de acuerdo con calificar de inventos la tarea del PSOE y Junts. Es todo lo contrario, las prisas no son buenas consejeras y hay que seguir negociando con toda la discreción", ha respondido.

Críticas al Govern

El portavoz de Junts, por otra parte, ha acusado al Govern de estar haciendo "teatro" en la negociación de los presupuestos de la Generalitat. Así, ha pronosticado que, de nuevo, habrá acuerdo con el PSC pese a las discrepancias actuales. En esta línea, ha lamentado que el Ejecutivo de ERC no comparta la propuesta de Junts de rebajar el impuesto de sucesiones y ha pedido al Consell Executiu que lidera el president Pere Aragonès deje de "escenificar las discrepancias porque esta obra de teatro ya la vimos y sabemos cómo acaba". "Estaríamos ante un nuevo intercambio de cromos entre el PSC y ERC a cambio de votarse recíprocamente los presupuestos", ha sentenciado sobre la posible alianza para las cuentas de este 2024, que dejaría fuera a Junts.