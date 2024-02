Los ministros de Sánchez se lanzan contra Feijóo tras plantearse el PP indultar a Puigdemont

“Si Feijóo no dependiera de Vox, habría aprobado la amnistía” para gobernar con los votos de Junts. Esta es la tesis que viene manteniendo Pedro Sánchez desde antes de la investidura y que ahora en el Gobierno creen ver ratificada tras saberse que el líder del PP exploró esta opción en conversaciones con Junts el pasado verano, para desecharla en prácticamente 24 horas, pero plantearse el indulto a Carles Puigdemont. Una medida de gracia que, como ha publicado El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, en la cúpula del PP defienden como “una posibilidad” si existe “un interés de reconciliación real” y una renuncia expresa a la unilateralidad.

Los ministros socialistas no han tardado en salir en tromba para cargar contra el PP y deslegitimar su estrategia de oposición. “La desfachatez del PP de Feijóo no tiene límites. Dijo que no es Presidente porque no quiso y ocultó a los españoles que estaba dispuesto a conceder indultos. Frente a sus mentiras, el Gobierno seguirá trabajando por la convivencia en Cataluña y en toda España”, ha trasladado la vicepresidenta primera y número dos del PSOE, María Jesús Montero, a través de la red social X.

El resto de ministros socialistas han utilizado la misma red social para ratificarse en su decisión de promover una ley de amnistía con el argumento de que el PP no dudaría en hacer lo propio. “Sabemos que tenemos razón haciendo lo que hacemos. Sabíamos que no iba a ser fácil. Sabíamos que el tiempo nos acabaría dando la razón. Lo que no sabíamos era que Feijóo lo iba a reconocer tan pronto”, señalaba el ministro de Transportes, Óscar Puente. El titular de Exteriores, José Manuel Albares, apuntaba por su parte que “el Gobierno lleva años trabajando por recuperar el entendimiento, la convivencia y la normalidad que nunca debió perderse. Tras tanta crispación y falsedades ahora Feijóo y PP reconocen que todo era impostura y que el Gobierno está haciendo lo que debe.”

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha subido el tono para criticar que “el PP sólo sabe moverse en el fango y la mentira” y que “después de tantos ataques y reproches, la verdad sale a la luz”. “Feijóo sopesó la amnistía y propone ahora el indulto para Puigdemont”, subraya para concluir que “a este paso, la semana que viene se manifiesta contra sí mismo”. Argumentos similares a los que han seguido otros ministros como Ángel Víctor Torres, Diana Morant o Elma Saiz. El titular de Política Territorial ha afeado al PP que “siempre reaccionan mal y a destiempo, en lugar de reconocer los avances desde el principio”. “Como dije ayer”, continúa en mensaje en redes, “la amnistía no es un problema para España. Es un problema para el PP, que está lleno de contradicciones”, añaden para reprochar que “han mentido” y han engañado”.

Las titulares de Ciencia y Seguridad Social hacen hincapié en lo que tildan de “mentiras” por parte del PP para desautorizar su posición frente a los pactos con los independentistas. “Las protestas del PP, los insultos y amenazas en Ferraz, las acusaciones en el Congreso y en los medios eran mentira. Todo para tapar la verdad: Feijóo sí quiso ser presidente, pero no pudo. Mienten, aunque arrasen con la convivencia y la democracia”, ha reprochado Morant. Para Elma Saiz, "detrás de todos los insultos, todos los ataques a las sedes y yoda la crispación provocada: una mentira”.

En el Gobierno no entran a valorar que el planteamiento de los indultos por parte de los populares, según la misma información adelantada por este medio, se vincula a que exista “un interés real de reconciliación”. Esto es, al compromiso de respetar la legalidad, las sentencias, la Constitución y el respeto al Estado de derecho. EL PP se hubiese ofrecido la concesión de un indulto al ‘expresident’ y los otros huidos si realmente hubieran decidido volver a España, entregarse a la Justicia, asumir una sentencia y renunciar a la vía unilateral.

Terrorismo

La otra tesis del Gobierno sobre la que se ratifican por las reflexiones lanzadas desde la dirección de Génova es que no hubo terrorismo durante el ‘procés’. Precisamente, los indicios que apunta en su auto el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre la causa de Tsunami Democràtic que, entre otros, situaría fuera del perímetro de la amnistía al expresident catalán. Las fuentes próximas a Feijóo citadas por este medio reconocen ahora que ven “dificultades” para que se pueda probar realmente que Puigdemont cometió delitos de terrorismo. Los populares siguen defendiendo que hubo "terror" en algunos disturbios en Cataluña, pero cambian de estrategia y afirman que "no son jueces a diferencia del Gobierno".

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ironizaba con que, coincidiendo con la entrega de los premios Goya, “el PP y Feijóo nos cuentan que su oposición apocalíptica a la amnistía es solo una interpretación” y que “saben que no hubo terrorismo y quieren la reconciliación y los indultos”. Tras ello, se preguntaba si en el PP “pedirán perdón por las barbaridades que nos han dicho”.

En el PSOE se apresuraron a pedir explicaciones al PP después de que Puigdemont amenazase de forma clara en una carta remitida esta semana a los eurodiputados sobre que “todo se sabrá” y que no saldrían adelante las acusaciones de terrorismo si hubiese investido con sus votos a Feijóo. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura en una entrevista este domingo en el diario ‘La Voz de Galicia’ que “yo tengo la convicción de que, si Feijóo no dependiera de Vox, habría aprobado la amnistía. Llegó a hablar con Junts. Unas conversaciones nunca aclaradas. Aznar llegó a indultar a 1.400 personas en un solo día”.

El líder del PSC, Salvador Illa, tampoco ha en aprovechar el cambio de posición de los populares para reivindicar que "los indultos y la amnistía son medidas necesarias para que Cataluña pueda pasar página. Llevamos mucho tiempo trabajando para que esto ocurra”. Con todo, se ha lamentado que “enfrente, siempre a la contra, hemos tenido a un PP al que, a expensas de Vox, nunca le ha importado ni el reencuentro ni la convivencia".