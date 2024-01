El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, le devuelve el golpe a los cinco diputados díscolos que le han echado del grupo parlamentario de Vox y consigue aparcar su cese de la Cámara Balear de manera momentánea. Así, el ultraconservador da por hecho que conseguirá hoy la unanimidad de la Mesa (incluido el Partido Popular) para dejar en suspense su salida hasta conseguir los informes jurídicos que corroboren si su expulsión está justificada y se ajusta al reglamento. Más allá de lo que haga finalmente el PP, Le Senne tiene garantizada la mayoría del órgano de gobierno del Parlament al contar con el voto seguro del PSOE, por lo que gana así su primera contienda para preservar el cargo.

A pesar de que en un principio se había resignado a dejar la presidencia, Le Senne ha cambiado de postura impulsado por las directrices de Santiago Abascal, quien se niega a perder el pulso frente a los rebeldes y el liderazgo de la segunda máxima autoridad de Baleares. "No voy a renunciar a la presidencia, están intentando expulsarme pero ahora con la ayuda de la dirección nacional del partido y los servicios de la Cámara vamos a pedir los informes correspondientes", expresó ayer el ultraconservador.

En este sentido, lo que confía conseguir hoy Le Senne a través de la mayoría de la Mesa es que el documento donde se registraba su expulsión del grupo parlamentario y como consecuencia del mismo, su cese como presidente del Parlament, quede paralizado hasta recabar los informes por parte de los letrados que esclarezcan la justificación de su salida.

"El reglamento estaba pensado para un caso, el de Xelo Huertas con Podemos, que era exactamente lo contrario, porque expulsaba a una persona rebelde del partido. Aquí ocurre lo contrario, se está queriendo expulsar a los leales del partido, es una situación anómala", recalca Le Senne.

Otro de los puntos que la mayoría de la Mesa admitirá hoy, a propuesta del PSOE, es encargar un informe jurídico para estudiar qué grupos pueden presentar candidaturas a la presidencia del Parlament. Hasta ahora, tanto los cinco diputados díscolos como fuentes del PP defendían que, según el reglamento, el único grupo parlamentario que podía presentar propuestas es Vox ya que fue quién propuso a Le Senne como presidente. "Los candidatos o las candidatas serán propuestos por el mismo grupo parlamentario que propuso la persona que haya cesado como miembro de la Mesa", determina el artículo 40 de la normativa.

De esta forma, los socialistas quieren conocer por parte de los letrados de la Cámara si, en el actual contexto, el resto de grupos también podrían plantear alguna opción. Una situación que podría cambiar el planteamiento inicial del PP, quien no tenía pensado presentar ningún candidato, aceptando que la díscola de Vox Idoia Ribas fuera quien presidiera la Cámara.

El tercer punto que la mayoría de la Mesa del Parlament admitirá es la toma en consideración de la propuesta de Més per Mallorca para cambiar el reglamento con el objetivo de "evitar que tránsfugas se apoderen de los grupos". La propuesta plantea equiparar el reglamento de la Cámara a la norma de las entidades locales, donde los regidores expulsados de sus partidos pasan a ser no adscritos.

La diputada ecosoberanista Marta Carrió subrayó ayer que se debe adaptar el reglamento de la Cámara para evitar que los expulsados del partido con el que se presentaron a las elecciones se apoderen de un grupo.

Prohens dice que no se despista

Por otro lado, la presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró ayer en Eivissa que la crisis no desviará el rumbo de su Ejecutivo. "Es una situación que no es deseable, no nos va a distraer de nuestra agenda", manifestó. La líder popular reiteró que es "una crisis interna" e hizo una nueva "llamada a la responsabilidad" para que sus socios parlamentarios resuelvan esta situación "a la mayor brevedad posible".

"Lo han dicho los mismos miembros de Vox, que la gobernabilidad no está comprometida, y yo me reafirmo, tengo un pacto con Vox, pero sobre todo tengo un pacto con los ciudadanos, por lo tanto continuaré gobernando, continuaré cumpliendo con la palabra dada y con los compromisos adquiridos con las islas", sostuvo. Por la noche, Prohens se mostró muy efusiva con una de las diputadas rebeldes, Manuela Cañadas, en es Baluard.