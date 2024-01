El comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, ha enviado este viernes una carta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para convocarles a una reunión el miércoles en Bruselas con el objetivo de hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordaron el pasado mes de diciembre que la Comisión Europea podía hacer de mediadora en este asunto: los vocales del CGPJ llevan con el mandato caducado desde hace más de cinco años.

En la carta, Reynders dice que en la Comisión han "reflexionado" sobre "la mejor manera de facilitar" la renovación, algo que las autoridades europeas están reclamando de forma insistente, y añade que está abierto a "entablar" con los dos "un diálogo estructurado" y añade que propone "la primera reunión conjunta" el miércoles, 31 de enero.

Tras conocerse la invitación de Reynders para la semana próxima, fuentes del entorno de Bolaños han apuntado que esperan que esta negociación sea "la definitiva" y recuerdan que el PP rompió el acuerdo alcanzado en 2018 (entre el PP de Pablo Casado y el Gobierno) y tampoco llegaron a buen puerto las reuniones entre Pons y él mismo a finales de 2022. En aquellas fechas, los populares alegaron que no podían renovar el CGPJ porque el Ejecutivo estaba negociando en paralelo con los independentistas la derogación de la sedición.

Bolaños, en Bruselas

Bolaños tuvo oportunidad de hablar este jueves por la noche en Bruselas con Reynders sobre este tema y esta mañana había dicho que sabía que el Ejecutivo comunitario se pronunciaría “pronto” sobre la mediación en el proceso de renovación. Apenas tres horas más tarde se ha conocido la carta enviada por el comisario de Justicia.

“Estuvimos hablando de la renovación del CGPJ y obviamente le estuve preguntando. Me dijo que él cree que pronto tendremos respuesta de cuál es el rol que la Comisión europea quiere tener en esta negociación”, ha explicado a su llegada al Palais d’Egmont en Bruselas sobre la conversación “distendida” mantenida con el liberal belga durante una visita cultural al Museo de Bellas Artes en el marco de la presidencia semestral belga de la UE. “Lo que está claro es que la Comisión Europea está muy, muy preocupada por el bloqueo del Partido Popular a la renovación del CGPJ. Espero que pronto nos dé respuesta”, ha añadido.

El titular de justicia ha reiterado que el Gobierno quiere trabajar “desde ya” con la Comisión y el partido de Alberto Núñez Feijóo para terminar “con ese estropicio está provocando el PP” y que “está provocando daños a la ciudadanía” en forma de “retrasos y en coste en el servicio público de la justicia”, ha denunciado sin entrar en detalle sobre si hay propuestas y ni calendarios concretos sobre la mesa para concluir una posible negociación antes de las elecciones europeas en junio.

“Se lo están preguntando al PSOE, que lleva cinco años intentando que se renueve el Consejo. Hemos llegado a tres acuerdos y los tres acuerdos el partido popular no ha aguantado la presión y no ha sido capaz de firmarlos. Aquí no hay equidistancia entre los partidos políticos que no se ponen acuerdo. No, no. Hay un partido que cumple, que es el partido socialista, y un partido que incumple que el PP y que no renueva el CGPJ”, ha añadido insistiendo en que Bruselas lo sabe y que, "por eso es la preocupación".

Tampoco el comisario de justicia, Didier Reynders, ha aclarado cuándo tomará una decisión sobre un eventual papel de mediación. “No es habitual”, ha dicho sobre la petición planteada por el PP y apoyada por el Gobierno de Pedro Sánchez. “Es normal que con la presidenta de la Comisión examinemos cómo organizar una eventual actividad de esta naturaleza”, ha explicado a su llegada a la reunión. El liberal belga ha recordado además que corresponde en primer lugar a las fuerzas políticas españolas poner en marcha las recomendaciones realizadas por el Ejecutivo comunitario. “Vamos a ver si es posible añadir una intervención particular de la Comisión, pero es demasiado pronto para decir nada más. “Espero que todos los actores políticos en España quieran ir en esa dirección”, ha dicho el candidato a ocupar la secretaría general del Consejo de Europa que insiste en que se trata de una tarea "urgente". Aunque su nominación le podría alejar de sus responsabilidades como comisario de justicia en los próximos meses y, por tanto, del papel de mediador, ha dejado claro que por el momento sigue disponible. “Sigo plenamente en mi función de comisario y tengo la intención de ejercerla en todos los Estados miembros", ha dicho.