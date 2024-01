El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha avanzado este jueves que responderá al presidente del Senado, Pedro Rollán, de que el Consejo Fiscal no tiene competencias para informar de la proposición de ley de amnistía y que, por lo tanto, no debe hacerlo. García Ortiz ha hecho estas declaraciones en TVE en relación con el informe sobre esa ley que solicitó el Senado el pasado mes de diciembre y que esta misma semana ha vuelto a reclamar.

El fiscal general, que tomó posesión de su cargo este miércoles, ha afirmado que hoy mismo se pondrá a trabajar sobre ello, pero la respuesta será negativa dado que el Consejo Fiscal informa sobre los anteproyectos de ley que le remite el Ejecutivo, no sobre proposiciones de ley de un grupo parlamentario. "La respuesta a esto es y debe ser muy clara: el Consejo Fiscal no tiene competencias", ha recalcado el máximo representante de la Fiscalía, quien ha recordado que no hay precedentes sobre actuaciones similares y ha zanjado: "No debemos hacer algo que la ley no nos permite hacer". La Fiscalía se pronunciará cuando la ley comience a aplicarse y los fiscales sean requeridos por los tribunales para hacerlo.

García Ortiz no ha precisado a cuántos procedimientos penales puede afectar la amnistía, dado que hay que analizar caso por caso y ni siquiera se conoce el texto definitivo de la ley. De hecho, la Fiscalía de Cataluña ha pedido más tiempo para informar del número de procedimientos afectados por la complejidad del encargo.

También ha expresado su preocupación por la supuesta Operación Cataluña y en concreto por el espionaje al que fuera fiscal jefe de Cataluña Martín Rodríguez Sol presuntamente por orden del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un asunto "tan grave, tan grave", que se ha abierto una investigación por parte de la Fiscalía.

"A los fiscales no se nos investiga", ha remarcado el fiscal general, quien lo ha considerado "un tema muy importante y muy trascendente, es un tema grave", porque "puso en peligro toda la estructura de un Estado de derecho".

"Piense usted que quien tiene la obligación y el deber de investigar, que son los fiscales, la cúpula de esta estructura territorial en la comunidad autónoma de Cataluña sea el investigado sin que sea informado de ello y haya ninguna causa, ninguna obligación para hacerlo. Es la inversión absoluta de los papeles y un Estado de derecho", ha recalcado.