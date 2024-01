Dos meses. Es el tiempo que transcurrirá hasta que el PSPV tenga formalmente una nueva dirección que sustituye a la que actualmente encabeza Ximo Puig. La ejecutiva aprobó ayer el calendario del proceso de renovación hasta el congreso extraordinario que deberá ratificar este sábado el Comité Nacional. Así, si sale adelante —y todo indica que así será—, el congreso será el 22, 23 y 24 de marzo en Benicàssim, dentro de dos meses, aunque cuatro semanas antes, el 25 de febrero se celebraría la primera vuelta de las primarias en caso de que haya más de un candidato. Una después, el 3 de marzo, habría segunda vuelta si fuera necesario.

A la tercera fue la vencida y la ejecutiva que había sido aplazada hasta en dos ocasiones —su primera convocatoria fue para el 8 de enero— se celebró ayer. Apenas media hora de reunión en la que una parte importante de sus miembros estuvieron conectados telemáticamente, entre ellos, Carlos Fernández Bielsa, uno de los posibles aspirantes a suceder a Puig, porque seguía en Galicia, donde el PSOE celebró el fin de semana su convención política.

Las conexiones digitales no trastocaron el plan y la dirección autonómica expuso un calendario que deberá ratificarse el sábado en el comité nacional. De hecho, según explicó el secretario general del partido, Ximo Puig, encargado de desgranar los acuerdos de ayer en la ejecutiva, el congreso aún no está convocado "oficialmente", sino que ese papel le corresponde a este órgano, motivo por el cual justificó que todavía no haya ningún candidato pese a que todo apunta a que el partido deberá acudir a las primarias para elegir a su nuevo líder.

La terna que se visualiza como aspirantes a la secretaría general continúa en los mismos nombres de las últimas semanas:el citado Bielsa, el dirigente provincial en Alicante, Alejandro Soler, y la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Los tres —o cualquier otro representante de la federación— tendrán entre el 29 y el 30 de enero, es decir, el lunes y el martes de la próxima semana para presentar sus precandidaturas, un primer paso oficial.

Después de estas, tocará el turno de recogida de avales. La dirección autonómica ha planteado una semana de plazo para ello: entre el 31 de enero y el 7 de febrero. No parece que la recogida de firmas vaya a ser un gran problema para ser designado candidato para ninguno de los tres, ya que se requiere un 2 % del censo. Si este lo integran alrededor de 17.500 militantes, esta primera criba no llegaría al medio millar de avales. Una vez se ratifique que las precandidaturas cumplen los requisitos, empezará la campaña: del 8 de febrero hasta el día 23. Dos días después, se celebrará la primera vuelta de las primarias.

La fecha elegida para esta primera votación no es casual. De hecho, en un principio se barruntaba que el 25 de febrero fuera la celebración del congreso extraordinario para evitar la concatenación de festividades de marzo. Sin embargo, como admitió ayer Puig, la convocatoria de las elecciones gallegas para el 18 de febrero, una semana antes, ha condicionado el calendario y ha impedido que pudiera ser antes.

"El máximo consenso"

Así, el primer paso por las urnas del PSPV —en caso de que haya más de un candidato— será una semana después de las elecciones a la Xunta mientras que la segunda ronda si ninguno de los aspirantes reúne el 50 % de los votos será siete días después, el 3 de marzo. Tres semanas después, tras sortear los festivos de la Magdalena y las Fallas y justo como previa a la Semana Santa, se celebrará el congreso extraordinario donde se ungirá al nuevo (o nueva) secretario general y a su ejecutiva. El acto final del congreso será el Domingo de Ramos.

La ejecutiva también sirvió para confirmar que este acto se celebrará en Benicàssim, un lugar "simbólico", señaló Puig, porque fue allí donde se aprobó el Estatut d'autonomia. Por ello, indicó que habrá diferentes actos en torno a este acontecimiento que sirvan para dar contenido al cónclave. No es el único símbolo en la elección. Después de que los últimos tres congresos se celebraran en la provincia de Alicante y el anterior en Valencia, Puig dejará la dirección del partido con un gesto de vertebración.

Ante el proceso que viene, Puig pidió que haya "el máximo consenso posible" y remarcó que lo importante es "elegir a la mejor alternativa al Gobierno más reaccionario" de la Comunitat Valenciana. El dirigente socialista negó que vaya a hacer campaña por ninguno de los aspirantes e incidió en que su cometido en las próximas semanas será preparar el congreso.

Así, explicó que ha encomendado al responsable de Estudios y Programas del partido, Borja Sanjuan, que elabore el manifiesto del congreso y anunció la celebración de una cumbre de cargos institucionales porque el partido "no puede estar dos meses mirando solo hacia dentro", un encuentro que llegará con los nervios a flor de piel.