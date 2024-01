Tras el revuelo originado por el último auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en el que desoye a la fiscalía e insiste en el presunto delito de terrorismo que afectaría a Carles Puigdemont en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', el expresident ha cargado contra el magistrado y contra la propia "existencia" del tribunal. En un mensaje en las redes sociales, Puigdemont ha considerado que la Audiencia Nacional debería estar "disuelta" y que García-Castellón debería estar "condenado por sus responsabilidades en la vulneración persistente del estado de derecho".

Puigdemont también ha asegurado que el Estado tiene "problemas estructurales" que son "congénitos" y ha asegurado que el objetivo de los independentistas no puede ser "sacar a España del pozo de descrédito democrático donde se ha metido ella sola", sino la "lucha antirepresiva". "El objetivo es sacar de encima de nuestro pueblo tantas zarpas políticas, policiales y judiciales como sea posible", ha manifestado.

Amnistía integral

Todo ello ante una semana que será decisiva para el redactado final de la ley de amnistía. El próximo martes, la comisión de Justicia del Congreso deberá votar las enmiendas que han presentado ERC y Junts -por separado-, en las que ambas formaciones incluyen la eliminación del terrorismo como causa de exclusión en la amnistía. Un movimiento con el que los dos partidos independentistas quieren asegurarse de que la medida de gracia cubra todas las causas abiertas por el procés, también las de los CDR y la del Tsunami Democràtic que está instruyendo el juez García-Castellón.

Ante este escenario, Puigdemont también ha defendido que la ley no puede "excluir a ninguno de los perseguidos por defender la independencia de Catalunya" y ha avisado de que, de no ser así, se estaría tratando de una "especie de indultos generales", algo expresamente prohibido en la Constitución, como el líder independentista se ha encargado de recordar en un mensaje en las redes. "Sin amnistía general, que no excluya a nadie, no hay amnistía", ha manifestado el expresident y líder de Junts.

L'Estat espanyol té problemes estructurals que no s'arreglaran, perquè són congènits. El màxim que poden fer és conllevarlos, que és un verb que els funciona com un comodí. Tenen un problema i no el volen/saben resoldre? Fàcil: el conllevan. La mateixa existència de l'Audiencia… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 19 de enero de 2024

Las negociaciones entre formaciones siguen actualmente en marcha, aunque, por el momento, el PSOE rechaza hacer cambios en el redactado inicial de la ley en este punto, que excluye las condenas por terrorismo en caso de sentencia firme. Los socialistas apuestan por mantener la fórmula actual, a pesar también del último informe de los letrados de la comisión de Justicia, en el que los juristas de la cámara alta consideran que no solo no se puede eliminar esta exclusión, sino que creen que debería endurecerse el texto, incluyendo también "la complicidad, la inducción y la tentativa" con los actos de terrorismo. Se trata de un texto no vinculante.