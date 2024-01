La bronca se instala en el Ayuntamiento de Madrid. Después de que el 22 de diciembre el portavoz de Vox Javier Ortega Smith protagonizase un enfrentamiento con el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, el dirigente ha vuelto a ser el centro de la polémica en el Pleno Extraordinario convocado este jueves 4 de enero donde el portavoz derechista ha sido reprobado por estos hechos con el apoyo de PP, Más Madrid y PSOE, que también han exigido su que renuncie a todos sus cargos públicos, desde su acta de concejal hasta al escaño del Congreso de los Diputados.

Aunque el PP quería en un primer momento rechazar esta última propuesta, al considerar que las competencias nacionales correspondían a la Cámara Baja, el rechazo a dividir la votación en puntos ha llevado a los populares a apoyar al completo la moción, que incluye la exigencia de su acta madrileña y nacional, aunque sin carácter vinculante.

La primera en reprobar el episodio fue la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que aseguró, en referencia a Vox, que "hay una fuerza política que piensa que la agresión forma parte de lo respetable (...) que sustituye la palabra por las agresiones", algo que en el partido de Santiago Abascal "no es una rareza".

Las condenas llegaron también por parte de `la portavoz socialista, Reyes Maroto, que sacó pecho de su actuación en el caso de Daniel Viondi, el concejal que dimitió a petición de su partido tras darle tres palmadas a la alcalde; y también por parte del propio Martínez Almeida, que ha insistido en pedirle su acta de concejal.

"Con los pechos al aire"

Después de las intervenciones de Más Madrid, PP y PSOE, Ortega Smith ha protagonizado una intervención con tono desafiante para poner en cuestión la celebración del Pleno Extraordinario -"como diría un ministro socialista, este Pleno manda huevos". El dirigente ha atacado duramente al resto de formaciones, especialmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de quien ha repetido "no está capacitado" para el cargo, y a quien ha reprochado que compre "íntegro el relato de la izquierda".

En su discurso también ha vuelto a dirigirse al afectado, Fernández Rubiño, al que se acercó el día de los hechos para zarandear violentamente unos papeles a pocos centímetros antes de decirle "ahora llora". En esta ocasión, ha vuelto a apelar al concejal de Más Madrid: "Para que no se vaya triste a casa diciendo 'a mí no me ha dicho nada', pues mire voy a decirle algo", ha comenzado. En este punto, ha continuado con tono faltón y ha recordado que Rubiño tras los hechos "dijo que no hubo agresión física, dejando con el culo al aire a su portavoz, con los pechos al aire", defendió, en referencia a Rita Maestre, a quien se dirigió como "portavoz de Hamás Madrid".

Después de su intervención, Ortega Smith ha anunciado que los cinco concejales de Vox abandonarían el pleno, en protesta por habérsele negado una réplica, según ha explicado. Los ediles salían inmediatamente después de la sala, a la que solo volvieron después para votar, generando gran alboroto. Smith acudió a saludar a unas decenas de manifestantes que se congregaban en la parte trasera del Ayundamiento con pancartas donde mostraban su solidaridad con el edil de Vox.

"Sus votantes sintieron vergüenza"

"Es muy valiente para decir soflamas, muy valiente para insultar, muy valiente para acudir a un escaño a aporrearlo, pero no es tan valiente para escuchar lo que tenemos que decirle hoy", ha manifestado después el otro protagonista del episodio, Fernández Rubiño.

"Estoy seguro de que la mayoría de los votantes de la derecha, incluso los votantes de Ortega Smith, sintieron una absoluta vergüenza y rechazo por lo que pasó el 22 de diciembre. En España hay una mayoría que no quiere que sus representantes arrastren por el suelo la dignidad de sus instituciones", ha continuado el concejal madrileño. "A mí me votaron para sacar de quicio a tipos como usted, que creían que podían imponer una España opresiva a quien pensaba, hablaba o amaba diferente. Y voy a seguir sacándole de quicio", ha remachado Rubiño.

"Es muy cobarde"

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha censurado la salida de Ortega Smith, al que ha tildado de "cobarde". "Es muy cobarde lo que ha hecho huyendo de este Pleno", ha comenzado. "Si la democracia es debatir entre diferentes, huir del debate es su forma de entender la política".

En este sentido, ha vuelto a reiterar la condena que ya expresó el día de los hechos. "Pude advertir desde el primer momento la gravedad y la violencia con que Ortega Smith se dirigió a Fernández Rubiño con una actitud absolutamente intimidante", ha recordado. "Y como no tengo problema en condenar la violencia venga de donde venga, vuelvo a decir lo que dije: el señor Ortega Smith necesariamente tiene que renunciar al acta, porque no es capaz de representar a los madrileños".

Las otras polémicas

A lo largo de las intervenciones de todos los grupos, han ido sacando a relucir una parte del historial del que fuera el candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, que ya fue reprobado en noviembre de 2019, durante la anterior legislatura. Reprobación que le importó "un bledo", según dijo entonces.

Más reciente es otro episodio, recordado por la portavoz municipal del PP, Inma Sanz, que tuvo lugar en noviembre por el que acusó a Almeida de falta de gallardía y le comparó "con las gallinas ponedoras, que ponen huevos pero no los tienen". "No es la primera vez que se pasa de frenada", aseguró la popular, que le acusó de tener "un comportamiento más propio de patio de colegio" que de una institución.

"Ha pasado el tiempo de las disculpas y ha llegado el tiempo de las responsabilidades, debe usted asumir su error y entregar su acta", ha continuado la edil, que achacó su comportamiento a que haya "fracasado a la hora de ser relevante" en el Gobierno municipal, después de lograr Almeida la mayoría absoluta. "Es usted el mejor aliado del PSOE", remachó.

Sanz también tuvo palabras para la oposición, sacando a relucir los escraches a políticos de otras formaciones y asegurando que "nosotros siempre condenamos, no como la izquierda que sólo lo hace cuando les afecta a ellos".

También la portavoz del PSOE, la exministra Reyes Maroto, ha recordado la polémica que protagonizó Ortega Smith durante las protestas en Ferraz, cuando se encaró con varios policías nacionales. "Participó en estas concentraciones y se enfrentó a los agentes", le ha recordado la socialista. "La UIP (Unidad de Intervención Policial) acusó a Ortega Smith de coaccionar a los agentes antidistuarbios, de dirigirse a ellos en tono amenazante beneficiándose de su condición de diputado", ha denunciado.