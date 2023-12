Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a la primera línea del PP después de que Alberto Núñez Feijóo la haya aupado a portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados. La recuperación de la diputada, que durante los dos últimos años había tenido un perfil bajo en el hemiciclo, llamó la atención porque el propio Feijóo la había criticado cuando ella era portavoz del Congreso en la etapa de Pablo Casado. Consideraba que era agresiva en sus formas. Ella, por su parte, también había mostrado sus diferencias con él y lo tildó de "barón blando" en uno de sus libros. Feijóo presidió 13 años la Xunta de Galicia.

Esta decisión de volver a contar con Álvarez de Toledo, conocida a finales de noviembre, no había sido explicada hasta este jueves por el líder del PP. En la rueda de prensa de balance del 2023 que Feijóo ha ofrecido en Madrid, el líder de los conservadores ha puesto el foco en la necesidad de que en una formación haya diferentes sensibilidades. "Me dice que me ha criticado, sí, es verdad. Y yo a ella, también. Empate", ha soltado mientras la miraba con una sonrisa. Álvarez de Toledo, junto con otros diputados y senadores con cargos relevantes, le escuchaba en primera fila. "Hemos discrepado, pero es que esto es un partido político, no es adorar al líder. No. Es un partido político. Creo que [Álvarez de Toledo] es un activo del partido y en este momento pensamos que puede jugar en ese puesto. Y creo que puede ser útil. Y lo está siendo", ha continuado.

El PP tiene como objetivo estos próximos meses ganar espacio a Vox y fuentes de la dirección consideran que la diputada, que llegó a ser número uno por la provincia de Barcelona en las generales de 2019, puede desempeñar ese papel por su verbo afilado y sus posiciones antinacionalistas.

Expedientes disciplinarios

En la misma respuesta sobre Álvarez de Toledo, Feijóo ha añadido que él, "en ningún caso", va a "ningunear ni abrir expedientes disciplinarios" y "expulsar" del PP "a personas que no coinciden" con su "forma de entender la política" o con su "posición política en un determinado momento concreto". Casado (que presidió el PP entre 2018 y 2022) abrió expediente a la parlamentaria por saltarse la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional, ya que consideraba que se politizaba el organismo.

¿Qué aporta Arenas?

Feijóo también ha sido preguntado por su decisión de incluir al veterano Javier Arenas en las reuniones del comité de dirección del PP que se reúne cada semana para decidir las estrategias del partido. Arenas es ahora secretario general del grupo parlamentario en el Senado, pero ese cargo nunca ha supuesto la participación en el comité de dirección.

El jefe de los populares ha tenido a Arenas de portavoz provisional en el Senado entre agosto y noviembre (hasta que ha elegido a Alicia García para ese puesto) y en esos meses, ha explicado Feijóo, ha hecho aportaciones que le han gustado y ha demostrado "experiencia de gestión, experiencia de gobierno y experiencia política". "Creo que es una persona con la trazabilidad desde el punto de vista de experiencia política y gubernamental y en la oposición y eso es bueno para el Partido Popular", ha continuado.

Arenas lleva 40 años en política. Empezó como concejal en Andalucía en los años 80, tuvo un papel preponderante durante la etapa de José María Aznar, en el Gobierno y en el partido, y el extesorero Luis Bárcenas le acusó de tener cuentas en Suiza. Arenas fue el encargado de negociar la salida de Bárcenas del PP cuando estalló el escándalo de corrupción, en 2009.