"¡Viva Sumar Galicia! ¡Viva Yolanda Díaz!" exclamó este sábado en Palexco, en A Coruña, el portavoz de la formación, Paulo Carlos López, durante el acto de presentación de la promotora del grupo, con el que arranca su carrera para presentarse a las elecciones autonómicas gallegas que tocan el próximo año. Pues aunque intervinieron oros miembros del equipo gallego, entre ellos el exsocialista Juan Díaz Villoslada, el acto estuvo protagonizado por la intervención de Díaz, por su labor como ministra de Trabajo y su campaña como líder de Sumar a nivel nacional en las pasadas elecciones generales. Y Díaz, aunque prometió que "nunca os voy a decir a los que tenéis que hacer" a los cargos gallegos y no habló de listas conjuntas, trazó un rumbo de alianza con otras fuerzas progresistas haciendo una "llamada al PSdeG y BNG" para "caminar juntos" y "alcanzar la Xunta de Galicia. "La política consiste en llegar a acuerdos", destacó Díaz, haciendo referencia a sus propios pactos con el PSOE en la política nacional y sin nombrar a Podemos; en la promotora va la secretaria de organización de esta formación hasta hace poco, Gloria Alonso.

La advertencia de Díaz fue en dos sentidos, pues insistió en que Sumar será la "fuerza decisiva" para que las izquierdas lleguen al Gobierno autonómico. "Con solo el PSdeG y el PSOE no hay cambio en la Xunta", insistió la ministra, cuyo discurso estuvo frecuentemente interrumpido por los aplaudos de los dos centenares de simpatizantes asistentes a Palexco. Entre ellos estaban las dos diputadas gallegas de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero y Marta Lois; la delegada de la CIG Rocío Núñez, que abrió el mitin; el antiguo diputado de En Marea Manolo Lago; el exconcejal de Marea Atlántica y candidato este año a la Alcaldía de A Coruña por la coalición de Podemos y Esquerda Unida José Manuel Sande, al que Díaz llamó "querido Sande"; y el ex secretario general de Comisiones Obreras en Galicia, Ramón Sarmiento. Una relación de apoyos y colaboradores cuyo origen ecléctico se reivindicó en el acto, con Díaz aplaudiendo la "mezcla y diversidad" y resaltando que "la gente no quiere que pensemos igual, nos quiere caminando juntos".

Díaz reivindicó su papel en el Ministerio de Trabajo, señalando que "sin nosotros" no se hubiesen producido políticas como los ERTE por el coronavirus, la ley Rider o la subida del SMI, apoyo a López y a Villoslada, que también definieron las políticas que seguirá la formación. Villoslada, que se dio hace poco de baja en el PSOE, por el que fue edil en A Coruña el pasado mandato aunque renunció voluntariamente, agradeció a Díaz "aquella llamada" que lo implicó en el proyecto, acusó al PP gallego de tener a Galicia "catorce años retrasados" en industria, sanidad, educación, turismo o vivienda, señalando que la comunidad tiene un "autogobierno insuficiente" y apostando por un proyecto con un recorrido de "diez, quince años", para mejorar la comunidad desde los puntos de vista económico, social y ambiental. López defendió la "plurinacionalidad" y se posicionó con "los enfermeros en huelga", las protestas de bomberos y las de los trabajadores de la CRTVG, a favor de la amnistía y de la solución de dos Estados para Palestina, apostando por "reducir la jornada laboral". "Vamos a estar en el Parlamento y ser quienes determinemos al proximo Gobierno de Galicia", defendió.