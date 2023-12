Compromís censura abiertamente la nueva hoja de ruta de Podemos, que pasa por cuestionar todos los pasos del Gobierno de coalición. El partido valencianista, integrado en Sumar, se ha pronunciado sobrela estrategia del partido de Ione Belarra, que la semana pasada abandonó el grupo parlamentario de Yolanda Díaz y que este martes presentó una batería de preguntas al Ejecutivo después de que el PSOE apoyase una iniciativa del PP por la ampliación del puerto de Valencia.

Una ampliación que rechazan por motivos ecológicos tanto valencianistas como morados, pero que estos últimos han empleado como ariete para cargar también contra Sumar. Un movimiento que Compromís ha criticado, considerándolo una "estrategia equivocada" y pidiendo a los morados entender que en el Gobierno "cambia la vida de la gente". "Si no, quizá [Podemos] debe dejar de ser un partido político y ser una asociación cultural".

"Me parece temerario pensar que una pregunta escrita y oral al ministro tiene más fuerza que negociar desde el propio Gobierno", comenzó en rueda de prensa en el Congreso el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que afeó a Podemos su ofensiva, después de que este martes acusara a Sumar de no saber "pararle los pies" a los socialistas, en palabras de la dirigente morada María Teresa Pérez. Así, el dirigente quiso recordar que "uno de los éxitos de Podemos y de Compromís, que recuerdo que es anterior, que alguno cree que inventó la rueda, es entender que la gente humilde nunca habíamos tenido en nuestras manos el BOE".

"Estrategia de pepito grillo'

En este punto, y pese a destacar que la posición sobre el Puerto de Valencia "es la misma" que la de Podemos, sí dudó de la decisión de los morados de "volver a la estrategia equivocada de ser Pepito Grillo o no mojarse". "La gente humilde no tiene la posibilidad de quedarse en discursos metafísicos, en debates complejos", continuó el dirigente de Compromís, que llamó a "bajar a solucionar la vida de la gente".

En este sentido, admitió que apoyar al Gobierno de coalición liderado por el PSOE "lleva a muchas contradicciones", pero advirtió que "la alternativa es que Abascal sea vicepresidente". "Exijo un poco de prudencia, no pensemos que el 23 de julio hubo un gran triunfo", reprochó a Podemos.

"Hubo un toque de atención masivo que nos pide que seamos responsables y dejemos nuestros egos, nuestros ombligos y nuestros partidos a la entrada del Congreso y entendamos que el parlamentarismo es convencer al que piensa diferente y estar en el Gobierno es lo único que desde la institución puede cambiar la vida de la gente. Si no, quizá [Podemos] deben dejar de ser un partido político y ser una asociación cultural".

"Precariedad" de los partidos

Preguntado por la posibilidad, avanzada por este medio, de que Sumar eleve al Ministerio del Interior una solicitud para retirar a Podemos los beneficios económicos asociados a la coalición, Ibáñez ha evitado pronunciarse pero sí ha aprovechado para abrir un "debate sobre la financiación de los partidos" denunciando "la precariedad de las organizaciones políticas, que son columna vertebral de la democracia".

En este sentido, ha llamado la atención sobre "la importancia de que los partidos tengan una financiación pública de calidad, porque si no, solo aquellos partidos que se financian en 'B' pueden competir". Además, ha señalado que "la izquierda de este país tiene como reto intentar rehuir estos debates", aunque ha admitido que "no ayudan para nada las decisiones de las últimas semanas que hemos vivido con dolor y que no se entienden". "El grupo parlamentario de suymar estaba empezando su andadura y para elllo hace falta paciencia, elegancia y confianza".