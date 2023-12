El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo pintaba regular, pero desde este miércoles pinta mal. Pese a tener algunos asuntos trascendentales pendientes para pactar (entre otros el nuevo Consejo General del Poder Judicial y el modelo de financiación autonómica) la distancia sigue aumentando entre ambos. El líder del PP ha advertido de que, "si las posibilidades de entendimiento entre el Gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos". Lo ha dicho después de rechazar que los socialistas vayan a apoyar a EH Bildu en la alcaldía de Pamplona en una moción de censura que hará caer a Cristina Ibarrola (Unión del Pueblo Navarro).

Feijóo ha continuado avisándole de que él no hará "descuento" a sus exigencias, porque no lo han hecho, ha continuado, sus socios de ERC, PNV, Bildu, BNG y Junts. "Sánchez ya conoce lo que valen los [apoyos] del Partido Popular para los temas que ahora plantea [CGPJ y financiación autonómica]. Sus socios no hicieron descuento. Yo tampoco lo haré. La diferencia son las condiciones de esa mayoría responsable de españoles. La unidad de nuestro país y de nuestra sociedad, la igualdad de los españoles y el prestigio de las instituciones democráticas españolas. Cuando esté dispuesto a hablar en estos términos, será posible recuperar la normalidad. Mientras continúe por el camino elegido. Y con estos acompañantes quizás sea imposible", ha añadido.

Un cara a cara sin fecha

El lunes por la noche, después de que el jefe de gabinete de Sánchez ofreciera tres días diferentes para hacer ese cara a cara, el PP dijo en un comunicado que Feijóo irá seguro a la cita, pero quiere el "orden del día por escrito" antes que la fecha. Feijóo quiere añadir algunos asuntos al CGPJ, la financiación y también la reforma del artículo 49 de la Constitución (para retirar el término "disminuidos", algo en lo que sí están de acuerdo).

Respecto al poder judicial, el comunicado recordaba que el PP exige que se renueve a la vez que el PSOE firma una modificación legal para cambiar la norma y los jueces tengan más poder en la siguiente renovación (dentro de cinco años) y, en cuanto a la financiación, exigiía que el PSOE abandone "la negociación bilateral" con la Generalitat y "respete a todas las comunidades y no privilegie solo a una de ellas".