El primer pleno en el Congreso de la XV legislatura quedará marcado por la amnistía. La proposición de ley registrada por el PSOE hace casi un mes ha sido la primera en debatirse este martes, como pago a ERC y Junts por su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas, antes las críticas feroces de Alberto Núñez Feijóo, han defendido la iniciativa para "desinflamar" el conflicto catalán y han reivindicado que es "más transparente y democrática" que los indultos porque los vota el Congreso. Las formaciones independentistas, más allá de aplaudir el arranque de la tramitación de la amnistía, han apuntado a un futuro referéndum que, como siempre, intentarán introducir en las negociaciones con el PSOE.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha sido el encargado de defender la proposición de ley orgánica de amnistía. "Hoy los socialistas venimos a explicar, a decir el porqué de las cosas", ha arrancado antes de reivindicar la medida de gracia como "un paso para seguir avanzando" en la "desinflamación" del conflicto político en Cataluña. Así, en varias ocasiones ha defendido que su encaje que "es excepcional, pero no es inconstitucional", algo que no tenían tan claro hace unos meses. "La amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar. Es sacar conclusiones para resolver problemas", ha continuado, respondiendo a uno de los principales eslóganes de los populares.

No solo eso. López ha esgrimido que esta norma "tiene muchas más garantías" y es "más transparente y democrática" que los indultos porque estos dependen solo de la voluntad del Ejecutivo, mientras que la amnistía "pasa por el debate abierto con luz y taquígrafos" en el Congreso. Lo que sí ha admitido es que esta iniciativa no estaba en el programa electoral del PSOE, pero porque "nunca han venido ni vendrán en los programas electorales las medidas que pactas con otros partidos". "¿Me pueden decir ustedes cuál es su alternativa?", ha cuestionado López a la bancada del PP.

La respuesta de Feijóo ha sido contundente. Sobre todo, en insultos y desprecios a los socialistas. Desde la tribuna de oradores, el líder del PP ha llegado a acusar a Sánchez, que no estaba presento por estar de viaje en Estrasburgo para ofrecer un discurso por el cierre de la presidencia de España de la Unión Europea, de conceder la amnistía para "degradar las instituciones" y "evitar la alternancia política". "Esta tarde el Congreso de los Diputados se ha convertido en una cámara triste, una cámara decadente. Es la sesión más triste y decadente desde aquella tarde del 23-F [de 1981, con el golpe de Estado", ha sentenciado.

La apuesta independentistas

Más allá del choque continuo y reiterado entre el PSOE y el PP, la amnistía será aceptada a trámite este martes en una votación que se producirá bien entrada la noche tras un pleno maratoniano. Todos los socios del Gobierno de coalición -ERC, Junts, PNV, EH Bildu y BNG- han defendido la proposición de ley. Tanto su "conveniencia" como su encaje constitucional. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que la proposición de ley "puede gustar muy poco, mucho o regular", pero que será una ley aprobada por la "inmensa mayoría" del Congreso. El diputado de Junts Josep Maria Cervera ha reivindicado que la amnistía ha llegado gracias al peso de su formación -"Esa es la virtud de Junts"- para reparar "una injusticia", la de los tribunales "que han primado la unidad de la patria abusando del derecho penal para castigar la disidencia".

Sin embargo, ambos parlamentarios han ido un paso más allá y han hablado ya de los siguientes pasos que debe dar el Gobierno. "La siguiente pregunta es, en Cataluña estamos preparados y preparadas para ganar o para peder un reférendum. ¿Y ustedes?", ha preguntado Rufián. Cervera, por su parte, ha aseverado que la amnistía abre la negociación con el PSOE "de tú a tú" para decidir el futuro de Cataluña.