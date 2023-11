La ley de amnistía cuenta ya con el visto bueno de los letrados del Congreso. El cuerpo jurídico de la Cámara Baja ha elaborado un informe de veinte páginas en el que respaldan que la proposición de ley, pactada por el PSOE con ERC y Junts, sea calificada y considerada admisible a trámite. Así, este martes, la mayoría progresista de la Mesa del Congreso podrá aceptar la iniciativa con el aval de los juristas. El PP, que este lunes exigió la recusación del letrado mayor por conflicto de intereses, ya anunció que se opondrán.

En el informe, que ha adelantado la Cadena Ser y a cuyas conclusiones ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, se señala que la proposición de ley, registrada en solitario por los socialistas, "carece de defectos formales que imposibiliten su admisión a trámite". Además, se apunta que entre las funciones de la Mesa no está la de actuar como una primera instancia judicial.

Los letrados también hacen referencia a la ley de amnistía que ERC, Junts, PDECat y la CUP registraron en 2021. Hace dos años, los juristas del Congreso señalaron que no procedía su admisión a trámite "al suponer la concesión de un indulto general" que entraba en "una contradicción parlamaria y evidente con lo dispuesto en el artículo 62 i) de la Constitución". En esta anotación se apoyó el PSOE, junto a PP y Vox, para impedir que se debatiera. Ahora, los letrados consideran que la proposición pactada con los independentistas catalanes "cuenta con elementos que la diferencia" de la de hace dos años y que, por tanto, no hay elementos contrarios a ese mismo precepto constitucional.

No solo consideran que no choca contra ese artículo, sino que los letrados del Congreso creen que si hubiera motivos de inconstitucionalidad se debería a "una interpretación" de la Carta Magna aplicada a la figura de la amnistía y no de "una lectura directa" de la misma. En este sentido, señalan que es labor del Tribunal Constitucional hacer este análisis. Incluso, llegan a sostener que "no parece existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional elementos suficientes para determinar" si el texto registrado contraviene la ley fundamental.

Recusar a Galindo

Con este informe en la mano, PSOE y Sumar admitirán a trámite esta proposición de ley. En la reunión de la Mesa, el PP votará en contra. Además, este lunes, los conservadores habían registrado un escrito de recusación para que el letrado mayor, Fernando Galindo, no formara parte de la "propuesta técnica de calificación de la proposición de ley orgánica de amnistía" ni del asesoramiento a los miembros de la Mesa. Los populares consideran que Galindo, elegido a principios de mes por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, está invalidado para "emitir un informe en relación con la misma" al haber formado parte de la estructura del Gobierno de coalición hasta el pasado 31 de octubre.