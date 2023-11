El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso al enojo monumental de Junts per Catalunya con el discurso inicial del candidato socialista en el que la formación independentista ha visto una actitud de "perdonavidas" hacia el independentismo, una falta de compromiso con la negociación sobre el conflicto catalán y una defensa de la unidad de España.

Tras una reunión entre JxCat y el PSOE, después de la advertencia de que el voto de Junts podía quedar en el aire y tras una intervención muy crítica de la portavoz soberanista, Míriam Nogueras, Sánchez ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con lo acordado con Junts y su apuesta por dar "pasos para resolver definitivamente el conflicto" en esta legislatura.

Junts ha trasladado su malestar profundo a lo largo del día. Según fuentes de la dirección, "Sánchez nos ha perdonado la vida y esto va de reconocer el conflicto político y de negociar, dos conceptos clave. Negociar va mucho más allá que dialogar". "Se la juega en la réplica", advertían al candidato socialista. Incluso se ha producido una reunión de urgencia entre Nogueras y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE.

Nogueras pone voz al recelo

En una primera intervención, muy contundente, Nogueras ha advertido a Sánchez: "con nosotros no intente tentar la suerte, no ha sido un discurso valiente, ahora puede contestar y decir exactamente qué hará". Para Junts, en la primera intervención el líder socialista "no se ha atrevido" a afirmar que está dispuesto a abordar la cuestión catalana "tal como lo ha firmado" en el pacto. Al mismo tiempo, ha amenazado con no votar ninguna iniciativa del Gobierno si la negociación no avanza: "Para que avance, es necesario que pasen cosas, que haya un acuerdo que cambie la historia", ha enfatizado. Y como era previsible, la portavoz de JxCat ha cargado indirectamente contra ERC, acusando a los republicanos de tener una "mentalidad autonomista", con el fin de subrayar la importancia del pacto PSOE-Junts.

Sánchez calma la tensión

La tensión se ha calmado cuando Sánchez, en sus dos réplicas, ha subrayado el compromiso "del PSOE y el mío para el acuerdo". Y enseguida ha utilizado, y en varias ocasiones, las palabras que Junts reclamaba: la existencia de un "conflicto político" y la apuesta por la "negociación". Sánchez ha admitido las diferencias con Junts, pero ha apostado por la "oportunidad histórica" para acabar con esta afirmación: "En esta legislatura daremos pasos para resolver definitivamente este conflicto".