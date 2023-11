El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha esperado al Consejo Fiscal que los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales le habían forzado a convocar para pronunciarse sobre la ley de amnistía. O más bien para no hacerlo. En una carta a los representantes del ministerio público en el juicio del procés les recuerda la obligación de la fiscalía de "respetar el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho", lo que veta cualquier pronunciamiento de la institución sobre la norma, cuya redacción aún no es definitiva, puesto que aún no ha sido promulgada.

La carta, enviada a toda la carrera fiscal, responde a la que le habían remitido los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno en la que le reclamaban "amparo institucional" a través de un posicionamiento del ministerio público, tras reunirse el Consejo Fiscal, en una línea similar al que realizaron el Consejo General del Poder Judicial y todas las asociaciones de jueces y fiscales cuando trascendió el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts, en el que se daba carta de naturaleza al 'lawfare', como se conoce la persecución judicial contra opositores políticos, esgrimida por el expresidente estadounidense Donald Trump para eludir sus problemas con la justicia. En su misiva, García Ortiz no menciona para nada el 'lawfare' ni el acuerdo firmado entre PSOE y Junts y se remite en exclusiva al perdón generalizado anunciado para afirmar que "cualquier posicionamiento del ministerio público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Catalunya en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que regula una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el BOE". "El posicionamiento -en todo caso técnico-jurídico- de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en que se demanda nuestra intervención. En consecuencia, el fiscal general ha de mantener una posición público que refuerce el principio de imparcialidad del ministerio fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados". García Ortiz añade que "la observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el ministerio fiscal (...) aumenta el valor añadido" de su cumplimiento, como establece la Constitución. La carta concluye declarando que el propio fiscal general "es la mejor garantía" del "quehacer diario" del ministerio público y "velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas". Pese a que el texto registrado de la futura ley de amnistía no menciona el 'lawfare', el haber aparecido en el acuerdo firmado entre PSOE y Junts unido a la celebración de comisiones parlamentarias de las que dice se pueden dar lugar a "acciones de responsabilidad" ha hecho que el mundo judicial y fiscal siga pronunciándose en contra. Este miércoles, por ejemplo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional hizo suyo el emitido por el mismo órgano del Tribunal Supremo. En su carta los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés señalaban que su intervención en estos procedimientos "se ha sujetado estrictamente a los principios de legalidad y de imparcialidad, conforme el principio de unidad de actuación, y con el conocimiento y beneplácito de la Fiscalía General del Estado, por lo que el solo hecho de que se arroje sospechas sobre los fiscales de una actuación ilegal (...) solo puede entenderse como un ataque a la institución que debe ser objeto de respuesta inmediata por el fiscal general del Estado como cúspide de la carrera fiscal".