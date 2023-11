A las nueve de la mañana de este viernes el secretario general de Junts, Jordi Turull ha enviado un texto a los integrantes de la ejecutiva del partido en el quecarga contra el acuerdo de investidura del PSOE con ERC y avanza que el posible pacto entre el partido socialista y Junts tardará días.

En el mensaje, avanzado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, Turull afirma textualmente que "todas las precauciones y garantías son pocas" y avanza que todavía habrá "horas y días" de "mucha presión" con lo que da a entender que las conversaciones no culminarán de inmediato.

Turull centra las negociaciones en la amnistía: "Hemos trabajado mucho, no dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para VIPS". Inisiste pues en que se trata de trabajar por una amnistía en favor de quienes, a su juicio, "no se han rendido" y sufren "imputaciones muy bestias".

En el texto el secretario general pide "calma" y no dejarse "arrastrar", con lo que reclama "confianza" en las negociaciones que lidera Puigdemont.

El pacto de ERC

Sobre el pacto de ERC, Turull afirma que algunas partes le generan "perplejidad" porque es un acuerdo a su juicio muy basado en el "escaparate". "El PSOE es especialista en que una vez firmado poner agua al vino". "Y así muchas cosas, sumado al discurso del PSOE de pasar página"; añade.

Borràs, en Barcelona

Mientras, en las negociaciones con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, no participa la presidenta del partido. Laura Borràs ha regresado a Barcelona tras participar este jueves en la reunión de la permanente de Junts en Bruselas. Lo ha hecho junto a otros dos dirigentes de peso pertenecientes a su sector: Aurora Madaula, vicepresidenta de la formación y David Torrents, responsable de organización. Los tres están en Barcelona de regreso, lo cual sitúa a Borràs fuera del núcleo duro negociador.

Fuentes del partido confirman que la dirigente ha estado alejada del epicentro del diálogo. Sus declaraciones públicas, como las del resto del partido, han escaseado. Recientemente, durante el homenaje anual al 'expresident' Lluís Companys, fusilado por las tropas franquistas, Borràs hizo una de las escasas manifestaciones públicas, en las que aseguró que Junts no renunciarà a la unilatearalidad "ni a ninguno de los recursos legítimos" para llegar a la independencia de Catalunya. Borràs ha eludido valorar el alcance de la amnistía y ha guardado silencio una vez Junts -según ha confirmado hoy el negociador de Sumar, Jaume Asens, a TVE- ha eludido incluir su caso (ha sido condenada a cuatro años de cárcel por amañar contratos) entre los beneficiados por la amnistía.