El PP se pone en marcha. Alberto Núñez Feijóo mantiene una reunión en la sede de Génova esta misma mañana con los portavoces de Congreso, Senado y el Parlamento Europeo para analizar “la respuesta institucional y política a las cesiones que el PSOE acordó con los partidos independentistas”. La cita empieza a las 10:30 de la mañana. Los populares tratan de coordinar una respuesta de sus territorios para evitar posiciones contradictorias, especialmente ante la condonación de deuda de 15.000 millones para la Generalitat que Hacienda asegura que hará extensible a otras CCAA a través de un nuevo mecanismo. Además, el PP pretende hacer una demostración de fuerza con su poder territorial.

En Génova han confirmado que en las últimas horas Feijóo ha ido manteniendo contactos con distintos presidentes autonómicos que a lo largo de este viernes continuará. Muchos de ellos se expresaron ayer en sus redes sociales para denunciar “el traje hecho a medida” para Cataluña y oponerse frontalmente a los “privilegios” concedidos a esa autonomía. En la dirección nacional tachan de "vergonzante" la negociación de los socialistas con los partidos independentistas para "comprar la investidura" de Pedro Sánchez.

La cuestión es compleja y, de hecho, desde el área económica del PP ayer insistían en "mantener la cabeza fría" antes de decidir si se puede montar una ofensiva judicial. Todos los presidentes autonómicos condenan que esa negociación se haya hecho de manera bilateral y sin pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro donde se debe discutir todo lo que atañe a la financiación de las autonomías. Pero, por otro lado, la situación de los territorios es también muy distinta porque la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, por ejemplo, se podrían ver muy beneficiadas de la medida pactada entre PSOE y ERC. Ayer algunos barones territoriales del PP salieron en tromba a quejarse del pacto entre el PSOE y ERC y todas las miradas se dirigían al valenciano Carlos Mazón, que fue uno de los últimos en reaccionar.

Estas dos autonomías, igual que Andalucía, son las que acumulan un mayor endeudamiento con el Estado por haberse acogido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En todo caso, al ranking lo lidera Cataluña de lejos.

En realidad, muchas de las autonomías gobernadas por el PP llevan semanas anticipando su postura en contra de la condonación que el Gobierno negaba que fuera a concederse. Precisamente, los presidentes populares desfilaron hace dos semanas por el Senado anunciando acciones judiciales si se concretaba un perdón de la deuda catalana a cambio de apoyar la investidura de Sánchez.

En el caso de Andalucía, Juan Manuel Moreno insiste en que desde que llegó a la Junta su Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante por colocar deuda en los mercados privados, dejando de acudir al FLA. Y por eso entiende que esta medida del Ejecutivo "premia a las comunidades que peor han gestionado". "Andalucía no quiere condonación del FLA. No lo necesita" y lo que reclama es un trato igual al que reciben los catalanes. También el murciano Fernando López Miras aseguró que la negociación bilateral con Cataluña no beneficiará en nada a su Región y que el Gobierno intenta "disfrazar" de una quita común lo que ha pactado con Cataluña de tú a tú. En su Ejecutivo no niegan que, en realidad, si se produjera una condonación global su autonomía también saldría bien parada, aunque consideran que "existen otras muchas prebendas" para Cataluña pactadas en los futuros Presupuestos Generales.

El caso de Madrid es particular. Isabel Díaz Ayuso evitó entrar al asunto de la condonación de deuda públicamente, a pesar de que es la única autonomía que no ha recurrido al FLA. Por lo tanto, su endeudamiento en este aspecto es cero. Lo que explicaban desde el Ministerio de Hacienda es que el mecanismo previsto para compensar al resto de autonomías se basará en un cálculo concreto sobre el impacto negativo que tuvo la crisis financiera en las arcas públicas de cada territorio y que, por tanto, las autonomías que no recurrieron al FLA o lo hicieron en menor medida, también se beneficiarán.