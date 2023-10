La ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha elevado este domingo sus críticas a Pedro Sánchez por la guerra en Gaza. "En este momento, los líderes europeos, incluido el nuestro, no están a la altura de la gravedad de las circunstancias. No queremos ser cómplices de este genocidio. Europa va a pagar muy cara esta hipocresía de ir pregonando los derechos humanos en todo el mundo y después, cuando hay que dar la cara, no hacer absolutamente nada. Se deben suspender las relaciones diplomáticas con Israel, aplicar sanciones económicas ejemplares y proceder a un embargo de armas", ha señalado durante una manifestación convocada por organizaciones palestinas, colectivos y oenegés en contra del "genocidio" de Israel en Palestina que ha reunido a unas 35.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y a la que han acudido también la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Europa pagará cara tanta hipocresía. Los líderes europeos no están a la altura de la gravedad de lo que está pasando. Hoy y siempre en las calles defendiendo al pueblo palestino frente al Estado genocida de Israel. pic.twitter.com/c4P0eWF25P — Ione Belarra (@ionebelarra) 29 de octubre de 2023 En cambio, Díaz, que el lunes firmó con Sánchez un acuerdo para gobernar en coalición, ha defendido al jefe del Ejecutivo en funciones. "Defiende lo mismo que otros 120 países de Naciones Unidas. Todos pedimos el alto el fuego", ha dicho la vicepresidenta, que ha pedido que Israel depure sus responsabilidades jurídicas por los "crímenes de guerra" que está cometiendo en Gaza y ha exigido un alto el fuego inmediato. Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, también presente en la movilización, ha insistido en que en Gaza se está confirmando "un genocidio anunciado desde hace mucho tiempo ante la mirada cómplice de muchas personas y países y ante el que la sociedad no puede quedarse callada".