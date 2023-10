"1582. El sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase". La broma punk de Los Nikis, 'El imperio contraataca', publicada en 1985, es un vivo reflejo de Vox. No solo porque el partido de Santiago Abascal pusiera a todo trapo esta canción en sus mítines hace años, sino que ahora han usado esa frase, la del sol y el imperio durante el reinado de Carlos I, para reclamar a territorios de todo el mundo que cambien el nombre de sus accidentes geográficos y recuperen las antiguas denominaciones en castellano. Su intención llega al punto de pedir que las Islas Marshall, un país soberano, pase a llamarse Islas de los Pintados.

Al contrario que el grupo de la movida madrileña, que hablaba de un hipotético futuro en el que la tortilla de patata vencía a la cadena McDonald's o de cómo el cinquillo se imponía al blackjack en Las Vegas, Vox propone que el Gobierno de España impulse en las instituciones internacionales la "denominación original en español de aquellos accidentes geográficos sustituidos por designaciones en otras lenguas con el fin de reconocer la labor descubridora" de los antepasados españoles. La formación de extrema derecha pone en alza el "rico pasado" de España que, no dejan de recalcar, "llegó a extenderse por todo el mundo". "Basta con echar un vistazo a un mapa y escoger prácticamente al azar un punto del globo para darse cuenta de que la superficio terrestre está repleta de nombres en español", continúa la iniciativa. Sin embargo, lamentan que ese "tesoro inmaterial se ha sustituido por nombres y términos en otros idiomas con posterioridad al momento histórico en que fueron descubiertos". De esto, acusan a los anglosajones, principalmente. En el texto de la PNL no escatiman en críticas por el "borrado" del legado español, algo que consideran una "injusticia histórica". "Se dice que la Historia la escriben los vencedores, máxima que bien podría extenderse a la confección de los mapas", sigue el texto antes de lamentar que muchos de los nombres hayan "caído en el olvido". Y, por lo tanto, Vox es rotundo: "España debe emprender una campaña para recuperar los nombres originales de dichos enclaves geográficos en honor a la verdad histórica". Los señalados El partido ultra llega a mencionar algunos ejemplos. El primero de ellos es las Islas Marshall, un archipiélago en el océano pacífico constituido en una república democrática. Vox, sin tener en cuenta la soberanía de este país, quiere que pase a llamarse Islas de los Pintadas, dado que, según dicen, fue Álvaro Saavedra Cerón quien las descubrió y les dio este nombre. No obstante, la Real Academia de la Historia pone en duda si fue este o fue el marino López de Villalobos quien las avistó primero. No es el único cambio que detallan. También quieren que la Isla de Vancouver pase a llamarse Isla de Cuadra y Vancouver; que el pasaje de Drake, que separa América del Sur de la Antártida, vuelva a ser el mar de Hoces, en honor a Francisco de Hoces; o que la isla Wake, perteneciente a Estados Unidos, recupere su antiguo nombre, Isla de San Francisco. Así, piden que el Gobierno, junto al Instituto Geográfico Nacional, hagan un listado de todos los lugares que han cambiado de nombre para después incluirlos en la Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Pero no solo eso. La PNL insta a "impulsar desde los servicios diplomáticos del Estado en las instituciones internacionales con competencia e influencia en materia cartográfica, la recuperación de la denominación original en español".