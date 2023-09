Los últimos pasos de ERC y Junts dejan a Yolanda Díaz en una difícil posición. Este viernes el Parlament vota dos mociones presentadas por las fuerzas independentistas, sobre el referéndum de autodeterminación y la amnistía, obligando a posicionarse a todos los actores políticos. Un gesto en medio de unas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez que han sentado mal en las filas de Sumar, donde han hecho público su malestar.

"Quiero expresar cierto malestar por lo que se va a votar en el Parlament por parte de ERC y Junts", ha reflexionado el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en TVE, donde ha aprovechado para reprender a los independentistas por presentar las mociones en medio de las conversaciones para un nuevo Gobierno de coalición.

"Cuando se negocia se tiene que negociar con seriedad y responsablilidad, y sobre todo no traslandando cuestiones delicadas a una negociación parlamentaria que además todo el mundo sabe que no están sobre la mesa". Urtasun ha considerado el último episodio del Parlamento como un "gesto que no es serio ni responsable", y ha considerado que las fuerzas independentistas "deben hacer una reflexión por cómo están haciendo las cosas".

El dirigente ha avanzado la posición de los comuns este viernes en el Parlament, donde votarán "a favor de la amnistía" y "en contra de poner esa línea roja a la investidura la cuestión del referéndum". Ha matizado Urtasun "que eso no significa que ERC y Junts puedan defender sus posiciones de máximos" y que "lo que no nos parece bien es que se coloque como un elemento condicionante". En este punto, ha recordado que ellos se han posicionado siempre a favor de la amnistía y que esta medida "será una pieza fundamental para que la investidura salga adelante".

Urtasun ha señalado que la moción que presentaron ayer ERC y Junts no estaba en la propuesta de negociación. "Nos sorprendió que [lo presentaran] en medio de un debate de negociación, que requiere un grado de discreción". Además, ha defendido que seguirán trabajando "hasta el último minuto por un gobierno progresista", y ha señalado el camino al resto de fuerzas, apuntando a que sólo están "contando las cosas que creemos que favorecen el entendimiento", mientras que "hay que mantener las cuestiones que son complejas en un cierto clima de discreción".