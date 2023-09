La primera sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo ha servido para que los populares se sientan reconocidos en su líder, a quien este lunes le aplaudieron tanto su discurso como las réplicas a los distintos partidos que intervinieron ayer en el Congreso. Y la primera que ha querido salir este martes, antes de la votación que tendrá lugar hacia el mediodía, a abrazar públicamente a su líder ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le mostró su apoyo en la forma y en el fondo: "España conoció ayer a un Feijoo que igual en parte no conocía".

Ella misma reconocía en una entrevista en Esradio a primera hora de la mañana que Feijóo "no lo ha tenido fácil" y ha recordado más tarde que en la misma tribuna del Congreso salió a relucir su nombre (lo hizo el socialista Óscar Puente y también el portavoz de ERC, Gabriel Rufián) porque la oposición, dice, se empeña en enfrentarle con su líder. Pero la presidenta insiste en que ya le da igual lo que digan porque "la realidad se impondrá" y se afanó al inicio de la entrevista en aplaudir sin fisuras a su jefe de filas. "Todo en torno a él (por Feijóo) ha sido tan difícil y se le ha cuestionado tanto, que ayer quienes no quieren que nos roben España por la puerta de atrás encontraron esa voz y alternativa" . "Hacía falta tiempo", después de que Feijóo llegara a la presidencia del PP con "gran temple y madurez" para ver los resultados y cree que en este debate, aunque los resultados no acompañen, se han visto.

Ayuso ha defendido también que cuando en el arranque de curso ella habló de "bisoñez" no quiso referirse a Feijóo. La dirigente madrileña insiste en que lo dijo porque "el mundo ha cambiado y no nos hemos dado ni cuenta, nos intentan meter en un cambio de ciclo tras 45 años de unión (desde la transición) en la discrepancia para escribir otro libro" y que es eso lo que quería poner de manifiesto. "La base del PSOE se ha escorado hacia Podemos”, opina la presidenta, que da así por perdido cualquier acercamiento futuro a los socialistas.