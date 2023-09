Que se haya aplazado la votación sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea es, para el PSC y los Comuns, una buena noticia atribuible a los "esfuerzos" del Gobierno de Pedro Sánchez por dar impulso a este debate. Así lo han expresado en el Parlament, al mismo tiempo que el Govern de Pere Aragonès haya criticado que la Moncloa ha hecho su trabajo "tarde y mal". Por contra, esta vez Junts ha coincidido a la hora de poner en valor que el ejecutivo español haya logrado, por ahora, sortear el veto, un mensaje que se entiende en su vocación de seguir negociando con el PSOE la investidura.

La portavoz de los socialistas catalanes, Alícia Romero, ha advertido de que hay que tener en cuenta que la oficialidad del catalán en la Eurocámara "no solo depende" del Gobierno español porque implica la unanimidad de los 27 estados miembro y que hay que poner en valor que se haya decidido "posponer" y no "liquidar". "Insistiremos en que se pueda volver a debatir y esperamos que se pueda aprobar, lo que no se puede hacer es culpar al Gobierno de España", ha defendido la dirigente socialista.

A su vez, la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que la "buena noticia" es que en el plazo "de un mes o un mes y medio" puede producirse una votación que culmine con éxito si los países que hoy han manifestado dudas acaban posicionándose a favor del 'sí'. Ante la posibilidad que el Gobierno opte por una gradualidad y priorizar la oficialidad del catalán antes que la del euskera y el gallego, Albiach ha dicho, de partida, que hay que ir "todas a una" para defender las tres lenguas, aunque también ha añadido que si hay una estrategia que puede ser más efectiva no será ella quien la cuestione.

Ambos partidos de la oposición en el Parlament han puesto el foco también en el hecho que este martes se haya estrenado la normalización del catalán en el Congreso, prueba de la "riqueza plurilingüe". Albiach ha señalado, además, que el acuerdo que lo ha hecho posible señala la senda que hay que seguir de cara a la investidura. Incluso ha llegado a celebrar que ese pacto con los partidos soberanistas haya tenido hoy un "doble éxito": que se hable catalán en la institución y que los diputados de Vox se haya ido del hemiciclo. "Les invito a que no vuelvan", ha espetado.