Mientras fue diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà siempre que quiso ejerció de verso libre dentro de ERC y, desde que ya no tiene responsabilidades institucionales, no ha dejado de ejercer este papel. Este martes ha vuelto a demostrarlo al defender que su partido debe priorizar el uso del catalán en el Congreso ahora que desde hoy ya puede utilizarse sin problemas, pero ha añadido que Esquerra no debe dejar de usar por completo el castellano. Es una posición discrepante con la que mantiene su partido, que ha dado la orden a sus diputados de utilizar solo el catalán. Así, en una entrevista en 'RTVE', Tardà ha defendido que la formación tiene que utilizar "de forma prioritaria, pero no exclusiva" la lengua catalana.

El razonamiento de Tardà es que "se tiene que hacer independentismo en otras lenguas y la lengua castellana es la lengua materna de muchos catalanes". Es decir, que también debe utilizarse el castellano para hacer llegar el mensaje que ERC tiene para la sociedad catalana, una parte de la cual no tiene el catalán como lengua de uso habitual. La posición del exdiputado, que no tiene cargo, pero mantiene la ascendencia en el partido, casa con el hecho de que él también es uno de los máximos defensores de que hay que 'ampliar la base' de los partidarios de la independencia. Y uno de los flancos en los que ERC podría ensanchar esta base sería en el de los castellanohablantes. La posición actual, ha dicho, no choca con el planteamiento que llevaba manteniendo desde hace años porque lleva desde 2004 reivindicando que se pueda usar el catalán en la Cámara baja y circulan por las redes vídeos que lo atestiguan. Por ejemplo una sesión parlamentaria de 2013, cuando fue expulsado de la tribuna de oradores por usar el catalán. En aquellos tiempos el presidente del Congreso era Jesús Posada (PP). Com és habitual, en @JoanTarda tenia raó.



I com sempre, triguen masses anys a reconèixer-ho. pic.twitter.com/bum3VK0fUA — Som Tardà (@SomTarda) September 19, 2023 El 'seny' de Puigdemont Otro terreno que también cultiva Tardà és el de marcar distancias con Junts. Este martes ha advertido que no aceptará lecciones de nadie por defender que el independentismo no deje de utilizar el castellano en el Congreso. "Nunca vi hacer un acto de insumisión lingüística al PNV o a CiU", ha manifestado. Pero no todo han sido reproches al partido de Carles Puigdemont. También ha celebrado que finalmente haya apostado por el camino de la negociación, en este caso con el PSOE para desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Eso sí, ha recordado que esta es una estrategia que ERC lleva más tiempo practicando. "Confío en que Puigdemont tendrá el suficiente 'seny' como para no morir en el intento", ha dicho. Confío en que Puigdemont tendrá el suficiente 'seny'. Joan Tardà, exdiputado de ERC en el Congreso El exdiputado republicano también se ha caracterizado históricamente por ser uno de los ideólogos de ERC. Esta vez ha planteado que un eventual referéndum de independencia no tiene por ser "entre un sí o un no", sino que podría ser entre "dos sí". ¿Cómo se materializa esto? Su idea pasa por hacer una consulta en el que se planteen "dos soluciones" para el conflicto político para que la ciudadanía elija la que considere mejor. No había ni 'síes' ni 'noes', sinó la opción a y la opción b.