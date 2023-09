Pedro Sánchez ha reaparecido este viernes en un lugar de alto contenido simbólico, la sede de la CEOE, con un mensaje claro sobre el extraño momento político por el que pasa España. El presidente del Gobierno en funciones, que había pasado una semana en reposo debido a su contagio de covid, ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo, por haber convocado un acto contra la negociación del PSOE con Junts solo dos días antes de su propio debate de investidura, que está abocado al fracaso. “Su actitud es nociva para la sociedad”, ha dicho Sánchez, sin ofrecer ninguna pista sobre la polémica amnistía al procés que está explorando con ERC y el partido de Carles Puigdemont. Frente a los brazos cruzados y la protesta del líder del PP, el líder socialista ha prometido una “investidura auténtica”.

El discurso de Sánchez, ante la plana mayor del empresariado español, estaba centrado en la “propuesta estratégica de la UE para fortalecer la seguridad económica y el liderazgo global de la UE”. El líder socialista ha hablado de la importancia de “reindustrializar” Europa y “atraer” a las empresas extranjeras. También se ha detenido en la irrupción del grupo saudí STC en Telefónica. Pero al final ha dedicado unos minutos a la gobernabilidad de España. Sobre todo, para atacar a Nuñez Feijóo.

Hasta que no salga derrotado el líder del PP, durante la última semana de septiembre, el PSOE evita concretar nada sobre la compleja negociación con ERC y Junts, que ha suscitado fuertes críticas entre la vieja guardia socialista e incluso la expulsión de un dirigente histórico como Nicolás Redondo. Para intentar calmar este clima interno, pese a que la dirección del partido insiste en que la inmensa mayoría de los cargos y militantes respaldan la negociación con el independentismo catalán, Sánchez ha subrayado, como ha hecho en otras ocasiones, que cualquier pacto será “coherente con la letra y el espíritu de la Constitución”.

La "urgencia"

“Estamos en un periodo en que el candidato parece más empeñado en impedir otra investidura que en lograr la suya. Para ser más exacto, se desentiende por completo de su investidura y se concentra en evitar cualquier otra”, ha comenzado diciendo Sánchez, en referencia a Feijóo. “Seremos respetuosos con los plazos de la democracia porque en democracia, las formas, los plazos y los procedimientos importan. Pero señalaremos también que esa forma de actuar es nociva para toda la sociedad. El tiempo no es de tal o cual candidato: es de todos los españoles. Y España tiene cosas importantes y urgentes que resolver y no tiene por qué perder tiempo caprichosamente”, ha continuado.

“Por mi parte, les garantizo que, si no prospera la investidura en marcha, como ya da por descontado el propio candidato, y si recibo el encargo del Jefe del Estado, me dedicaré en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. Y no perderé tiempo en gestos vacíos”, ha dicho, manteniendo su confianza en que logrará ser reelegido gracias a los votos de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. El vaticinio es compartido tanto por los posconvergentes, pese a ser más reacios al pacto, como los republicanos. Ambas formaciones creen también que no habrá repetición electoral.

“Me dedicaré a dialogar con el resto de fuerzas políticas, pero también con la sociedad civil, para tejer alianzas y poner en marcha un proyecto político en positivo -ha concluido el jefe del Ejecutivo en funciones-. Un proyecto de progreso y de convivencia, que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de la Constitución Española. Un proyecto conciliador, basado en la ciencia y en los valores, las necesidades y las aspiraciones de la mayoría social. Un proyecto que mirará a los próximos meses, pero también a las próximas décadas, y que las unirá en una estrategia coherente que ha sido avalada por académicos, por la Comisión Europea y, más recientemente, por las urnas. Un verdadero proyecto para que España siga avanzando y no retroceda a tiempos oscuros”.