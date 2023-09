Un grupo de una decena de militantes históricos del PSOE andaluz han desplegado una pancarta a la entrada del acto que se celebra en la Fundación Cajasol de Sevilla y en el que la Cámara de Comercio entregará un galardón al expresidente del Gobierno, Felipe González. En la pancarta podía leerse: "Siempre PSOE, antes con Felipe, ahora con Pedro Sánchez", presidiendo una foto de Pablo Iglesias, fundador del partido. El exdirigente socialista se ha bajado del vehículo y no ha dudado en acercarse a saludar a los militantes y estrechar sus manos. Algunos le han recordado que comenzaron con él en Capitán Vigueras, sede del despacho laboralista donde trabajó González. “Nos duele lo que dices”, le ha trasladado un compañero, histórico del partido y de la UGT, Pepe Romero, exconsejero de Trabajo en el primer gobierno andaluz de José Rodríguez de la Borbolla. Ante ese mensaje, González ha replicado: "Lo que yo digo lo veréis en las resoluciones del partido". Otra militante le ha dicho: "Felipe, no nos abandones".

El expresidente del Gobierno ha declinado hacer cualquier valoración a los medios de comunicación, asegurando que hablará durante el acto y sin querer valorar la expulsión de Nicolás Redondo. González va a recibir el Premio Iberoamericano Torre del Oro, promovido por la Fundación Cajasol y la Cámara de Comercio de Sevilla, que reconoce a una personalidad o entidad del máximo nivel cuya trayectoria "está relacionada con las relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales" entre los países iberoamericanos y, al mismo tiempo, vinculada a Sevilla.

El PP de Andalucía ha desplegado a todos sus máximos dirigentes. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, participa en la mesa del acto, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El expresidente de la Junta, Manuel Chaves, ha asistido al evento, donde también está el expresidente del Gobierno Alfonso Guerra. Del PSOE ha acudido el secretario general en Andalucía, Juan Espadas, y el máximo dirigente del socialismo sevillano y presidente de la Diputación, Javier Fernández.

González se ha manifestado recientemente contra la concesión de una amnistía a los encausados en el ‘procés’, una senda que han seguido después otros históricos como Guerra o Borbolla. El exlíder del PSOE, que tiene su cuna en Sevilla, dejó claro que la formación de un Gobierno con apoyo de los independentistas “no le gusta” y que en las elecciones del 23J le costó votar a su partido más que otras veces.

El PP andaluz, con su presidente a la cabeza, se ha abrazado a los posicionamientos de estos históricos del PSOE para lamentar que los actuales dirigentes socialistas en Andalucía no salgan a defender esas mismas posiciones contra la amnistía. Moreno aprovechó la sesión de control en el Parlamento andaluz esta mañana para declarar que no tiene "ningún complejo" en admitir que está "más cerca" de las posiciones de Felipe González, de Alfonso Guerra y de otros históricos socialistas que de Pedro Sánchez y el actual PSOE. El socialista, Juan Espadas, le ha respondido que "el PSOE de Andalucía no va a estar nunca en nada que atente contra la igualdad de los andaluces y de todos los territorios de España. ¿Se lo digo más claro? ¿Se lo digo en inglés, en chino?", dejando claro la tensión que provoca este asunto.