El Gobierno Valenciano ha cesado al subsecretrario de la Conselleria de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez, por haber sido condenado por violencia machista en el año 2011. En un pleno convocado de urgencia, el Ejecutivo autonómico ha destituido al hasta ahora número dos del departamento que dirige Elisa Núñez, área que dirige Vox, tras conocer que tenía una condena por violencia machista que, ha indicado, le había ocultado hasta ahora.

Núñez ha explicado que se ha enterado de la condena por violencia de género de Martín Domínguez esta mañana. Tras ello, ha escrito una carta al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para mostrar su pérdida de confianza en uno de sus altos cargos. La consellera de Justicia ha admitido que el nombramiento fue una cuestión personal suya y que tras conocer la condena, que ha indicado, fue de conformidad en el año 2011, ha decidido su destitución.

Una vez informado Mazón, se convocó para esta tarde un pleno en el que finalmente se ha aprobado la destitución del subsecretario, para el cual no se ha nombrado sustituto. Según consta en el DOGV, Martín Domínguez fue nombrado el 26 de julio, es decir, en la primera ronda de nombramientos que hizo el Ejecutivo autonómico. El hasta ahora alto cargo había sido un nombramiento de Vox en el Consell.

La destitución de Martín Domínguez contrasta con el caso del que fuera el candidato de la formación de extrema derecha a la Generalitat el 28 de mayo, Carlos Flores Juberías. En ese caso, este periódico informó días después de su elección que Flores había sido condenado por violencia psíquica contra su exmujer en 2002, un delito que todavía no se tipificaba como violencia de género porque no estaba aprobada la ley. Sin embargo, tras estas informaciones, Vox no solo lo mantuvo sino que posteriormente lo incorporó como candidato al Congreso el 23 de julio.

"No hay contradicción respecto al caso de Flores, se ha actuado de manera rápida, es lo fundamental", ha explicado Núñez quien ha basado su decisión en la "pérdida de confianza". Asimismo, ha insistido que la destitución se da "en el marco del pacto de gobierno" entre PP y Vox, del que formó parte como uno de los negociadores Flores Juberías. "La decisión ha sido mía", ha reiterado la consellera de Justicia, también designada por Vox.