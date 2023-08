La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que haga una "reflexión profunda" porque su investidura está "abocada al fracaso" porque él sabe que "no puede gobernar" por falta de apoyos parlamentarios. Además, ha dicho que la Constitución "permite una gama muy amplia de posibilidades" al ser preguntada por una posible ley de amnistía.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Robles ha situado en la "máxima normalidad democrática" el encuentro fijado para este miércoles en el Congreso entre Feijóo y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aunque ha avisado al líder 'popular' que su investidura está "abocada al fracaso". "Él sabe que no puede gobernar este país", ha subrayado.

Robles ha pedido a Feijóo una "profunda reflexión" porque, en su opinión, "está perdiendo toda su legitimidad" porque "es muy consciente que durante un mes tiene paralizada a España" y también por sus "descalificaciones" y llamadas al "transfuguismo" para conseguir los cuatro escaños que le faltan entre las filas del PSOE.

"No sabemos muy bien qué es lo que pretende, porque habla no solamente de reunirse con grupos parlamentarios sino también con presidentes autonómicos, cuando esta no es la razón de ser de la preparación de una investidura", le ha afeado.

"Hay que pensar en nuestro país y nuestro país, y lo digo también con respeto, no se merece estar un mes en esta situación en la que vamos a estar de performance y de escenificaciones", ha añadido la ministra en funciones en referencia a Feijóo.

Constitución y amnistía

Margarita Robles se ha remitido a la Constitución de 1978 subrayando que "permite una gama muy amplia de posibilidades" y "una adaptación a la realidad social del país" al ser preguntada por una posible ley de amnistía, como reclaman ERC y Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

La ministra de Defensa en funciones, que ha advertido que a ella le gusta hablar sobre "textos concretos" y no "en abstracto", ha sostenido que la Constitución española es "joven todavía y tiene algo que es muy importante, que permite aplicarla siempre" y que las normas que se deriven de la Carta Magna "tengan en cuenta la realidad social".

"La realidad social hoy en día no es la misma que la de hace más de 40 años cuando la Constitución se puso en marcha. La Constitución nos da, nos permite un amplio espectro de posibilidades siempre teniendo en cuenta la realidad social, lo que es la mejor la realidad social en todos los ámbitos", ha comentado.

Robles se ha referido a "aquellas opciones que se vayan a barajar", sin mencionar expresamente una amnistía, para remarcar que le da "tranquilidad" que la Constitución sea el marco para "hacer las interpretaciones necesarias para que la vida de los ciudadanos se pueda desarrollar con arreglo a los principios básicos".

"Pueden ser objeto de diálogo, de negociación, como siempre; fíjense, yo llevo desde muy joven aplicando el derecho y he visto muchísimas reformas legislativas, las reformas legislativas son algo que determinan y que ponen de relieve que nuestra sociedad es una sociedad muy viva, que se adecua a los derechos humanos", ha continuado.

"En los tiempos que estamos viviendo", ha sostenido Robles, "lo que ocurre en un momento determinado no puede ser una foto fija que condicione el futuro de un país, por lo tanto yo tengo confianza plena en nuestra Constitución y en las opciones que da nuestra Constitución, que frente a lo que dicen algunos no es un texto rígido, no es un texto cerrado, sino que permite una adaptación a las circunstancias de la realidad social de este país".