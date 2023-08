El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado este jueves en Pamplona que "comienza ahora la negociación de la investidura" para el Gobierno central y ha indicado que "Puigdemont, que es el que tiene el mando a distancia de la legislatura y desde fuera de España, no puede tener sometido a libertad condicional al Gobierno de España y mucho menos lo que no puede ser el que decida".

A su juicio, o Puigdemont "se apea del referéndum y del proceso de 'Brexit' catalán o la legislatura va a ser complicada o no va a empezar, pero es una opinión personal de alguien que no tiene la más mínima información".

En declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona, a donde ha acudido a la toma de posesión de María Chivite como presidenta de Navarra, García-Page ha manifestado que "está empezando la feria o el mercado y tengo claro que, aunque hay una mayoría muy amplia en España que ha querido evitar la entrada de Vox en el Gobierno, la inmensa mayoría, por no decir el 99 por ciento de la gente, lo último que podían estar imaginando a la hora de votar es que esta legislatura fuera con mando a distancia, y tan a distancia está el mando que está fuera de España".

A su juicio, "eso es lo controvertido, lo perverso del resultado diabólico que arrojaron las urnas". "La votación del Congreso no deja de ser el trámite para que se dé comienzo a las negociaciones y eso nos tiene a todos en vilo, por no decir muy preocupados", ha señalado.

García-Page ha indicado que "los idiomas que están en la Constitución son riqueza del país, el único problema es cuando el idioma se utiliza como arma arrojadiza". "El gallego no se ha utilizado nunca en España como un problema identitario y cuando se quiere utilizar un idioma como arma arrojadiza o como elemento fronterizo, entonces se convierte en un problema", ha expuesto. Y ha señalado que "autodeterminación se diga en gallego, en vasco, en catalán o en español, autodeterminación no puede haber; antes que eso tiene que haber muchas elecciones".

Sobre la figura de Francina Armengol, ha afirmado que "es una persona muy dialogante". "La he conocido muy bien como presidenta de Baleares y es una persona que ha sabido entenderse con mucha gente y seguramente va a desempeñar un buen papel", ha opinado.

Sobre la presidencia de Chivite

Preguntado por el papel de EH Bildu en Navarra, que se abstuvo para la investidura de María Chivite, el presidente de Castilla La Mancha ha apuntado que no sabe cuál es su papel, "lo que se es que María es una persona muy cabal y estos últimos años ha dejado claro que no está en política a cualquier precio y estoy convencido de que estos cuatros años serán igual".

"Por mucho que podamos odiar a un partido político, si están en la legalidad, si se abstienen o no, benefician a unos o a otros; si van a la urna, ese voto computa, es lo mismo que pasa en España, si Bildu no apoya al PSOE indirectamente está apoyando a Feijóo, no nos engañemos", ha dicho, para indicar que "a partir de ahí, no es tanto el problema lo que hace cada uno sino de qué estamos dispuestos a vender o alquilar". "Tengo claro que la Presidencia de Chivite no es una presidencia bajo alquiler, se ha mantenido siempre muy en la línea constitucional y estoy convencido de que va a ser así", ha concluido.