Al PP cada vez le quedan menos opciones que explorar para lograr, primero, la presidencia del Congreso y, después, el Gobierno. Vox, socio indispensable de los conservadores en cualquier ecuación, ha avisado de que no formará parte de ningún acuerdo en el que tenga algo que ver Junts. Pese a que los populares rechazaron buscar un entendimiento con los posconvergentes, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, señalo que deben "tener la capacidad de hablar con todos". El partido de Santiago Abascal no está de acuerdo en esta premisa. "Lo único que hay que hablar para pedirles es que comuniquen el día y la hora en la que va a llegar el señor [Carles] Puigdemont para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y nuestro sistema judicial pueda acudir, detenerle y meterle en prisión", le ha respondido el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

Con el PNV instalado en un 'no' rotundo al partido de Alberto Núñez Feijóo, los conservadores solo pueden mirar hacia Junts. Aunque independentista, los de Laura Borràs son más liberales en el plano económico. Sin embargo, la formación de extrema derecha ha decidido acabar con cualquier posible escarceo entre ambas formaciones. Garriga ha sostenido en una entrevista en RNE que Junts no es un interlocutor válido y que ellos no estarán "en ninguna ecuación donde esté el separatismo". "Cómo se puede validar a interlocutores que lo único que han hecho históricamente es saquear las arcas del Estado y poner en jaque los cimientos de la Constitución", se ha cuestionado Garriga.

El 'número dos' de Vox se ha pronunciado así después de que este jueves Bendodo apuntara a la necesidad de hablar con todo el mundo. "Nosotros en principio no hemos establecido ese contacto, no", respondía sobre si han mantenido conversaciones con los posconvergentes, para, acto seguido, apuntillar que tienen que "tener la capacidad de hablar con todos. Con todos". Sin embargo, él mismo admitía que no estaban por la labor de pactar con Junts: "Otra cosa después es llegar a acuerdos con todos, eso no. Una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todo, y ahí el PP no está dispuesto".

Por si las dudas, Garriga ha recordado que su formación tiene "prohibido" pactar con independentistas y que un entendimiento del PP y Junts haría que ellos se retiraran de cualquier acuerdo. Así, cierran una vía para al PP tanto para la negociación de la Mesa del Congreso, donde Vox considera que es "muy importante" que tengan un asiento, y para una hipotética investidura.