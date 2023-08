Ambición. O, mejor dicho, la "falta de ambición" son tres de las palabras que más se han escuchado esta legislatura de boca de los dirigentes de Podemos hacia el PSOE. Esas mismas palabras las ha repetido este miércoles el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, para referirse, nuevamente, a los socialistas. Según ha denunciado, el PSOE está demostrando una "cierta falta de ambición" en las negociaciones para alcanzar un acuerdo programático sobre el que se reedite el próximo Gobierno de coalición.

Sin abandonar las dinámicas de sus predecesores de criticar en los medios de comunicación a sus socios, Urtasun ha asegurado que en los primeros contactos que están manteniendo con el equipo negociador del PSOE se han puesto sobre la mesa planteamientos "claramente insuficientes" y ha avisado de que no aceptarán conformar un Ejecutivo que tenga "pocos compromisos concretos" como hoja de ruta. Así, en una entrevista en la Cadena SER ha emplazado a los de Pedro Sánchez a sentarse a "negociar en serio un Gobierno de coalición que sea ambicioso".

¿En qué no está siendo ambicioso el PSOE? Pese a la insistencia del entrevistador en esta pregunta, Urtasun ha preferido no dar más detalles. "La cuestión no es tanto sobre una medida o la otra", ha dicho antes de recalcar que no quieren llegar a un debate de investidura de Sánchez "con un acuerdo de Gobierno excesivamente inconcreto", sino con un documento "ambicioso, muy concreto y muy detallado". Aun así, ha querido mandar un mensaje tranquilizador y ha afirmado que a "nadie se le escapa que va a haber Gobierno de coalición".

Sobre la otra negociación, la que tiene que ver con la necesidad de atraer a ERC, Junts, EH Bildu, el PNV y el BNG para lograr la investidura de Sánchez, se ha mostrado mucho más discreto. "Yo creo que avanza de forma positiva", ha asegurado para apuntar después que ninguno de estos partidos quiere "darle una segunda oportunidad a PP y Vox" con una repetición electoral. "Es pronto para hablar de contenido y de lo que vamos a negociar", ha zanjado.

Tampoco ha querido posicionarse sobre si se debe aprobar una amnistía. Urtasun ha señalado que, como ya dijeron a lo largo de toda la campaña electoral, la propuesta de Sumar pasa por votar un acuerdo que se alcance en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Sobre la concreción de las negociaciones, solo ha querido agradecer al dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, por su papel de interlocutor con las formaciones independentistas.