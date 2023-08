La marcha del hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso de los diputados ha hecho florecer las críticas internas que en su momento quedaron silenciadas o tuvieron escaso eco. Han sido varios los compañeros de partido que han salido a defender a Iván Espinosa de los Monteros y quienes han aprovechado esta dimisión para criticar la deriva en la que se encuentra el partido de Santiago Abascal tras los resultados de las elecciones generales del 23J. Aunque él ha aludido a "motivos personales", su dimisión deja paso a que el ala más radical del partido se haga con los mandos sin contrapesos internos.

Los apoyos más conocidos han sido los de Macarena Olona o Javier Ortega Smith en las redes sociales, aunque la relación de ambos con el partido es muy distinta. La primera está fuera del partido desde que los resultados en las elecciones andaluzas de hace un año no fueron los deseados y el segundo, aunque mantiene un cargo orgánico en el partido, fue apartado de la secretaría general para ser sustituido por Ignacio Garriga precisamente tras sus enfrentamientos con Olona, dando pie al auge de Jorge Buxadé en la formación.

Hoy sólo diré algo. El silencio que he mantenido por mi no lo mantendré si el acoso lo sufre él. Porque en la salida todo son buenas palabras. El acoso organizado llega después. Recordadlo cuando estéis descorchando la botella: 19. https://t.co/tkA4jz7feH pic.twitter.com/IOvHk0gSb7 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 8 de agosto de 2023

Ortega Smith ha sido enigmático al mencionar que siente mucho su dimisión “y mucho más las razones que la provocan”, sin más explicación, aludiendo también a su trabajo que “algunos no han sabido reconocértelo” y un final de apoyo sin fisuras: “Siempre a tu lado”.

Macarena Olona, por su parte, ha salido al ataque, sugiriendo que Espinosa de los Monteros no tardará en recibir el acoso de miembros de su propio partido: “Hoy sólo diré algo. El silencio que he mantenido por mí no lo mantendré si el acoso lo sufre él. Porque en la salida todo son buenas palabras. El acoso organizado llega después. Recordadlo cuando estéis descorchando la botella: 19". Esta cifra se corresponde con el número de escaños que ha perdido Vox en las últimas elecciones generales.

El futuro de Vox

Pero si bien estas son las caras más conocidas que han salido en defensa del ya dimitido portavoz del grupo, mucho más duras e insistentes han sido las declaraciones que a través de las redes sociales han hecho sus dos ex compañeros de escaño en la pasada legislatura, Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso. Ambos se quedaron fuera de las listas al Congreso, que elaboró Jorge Buixadé junto con Ignacio Hoces sin consultar con Espinosa de los Monteros.

Sánchez del Real se mantuvo entonces en silencio, aunque sí mostró cierto malestar porque ya no contaran con él. Hoy sus mensajes no solo han sido de apoyo a su ya ex portavoz sino que ha criticado abiertamente a la dirección, señalando también que también tienen silenciada a la eurodiputada Mazaly Aguilar (Buxadé es el cabeza del grupo europarlamentario) y reafirmando las opiniones de José Luis Sánchez, ex presidente de Vox en la Comunidad de Madrid, que no ha dudado en lanzar este mensaje a Abascal: “Te has rodeado de aduladores y no de gente que te quiere”. A este mensaje le seguía otro en el que pedía el cese de Buxadé por el bien del partido. De no hacerlo, este ex dirigente cree que “Vox desaparecerá”.

Es la misma predicción que ha llegado de mano de Rubén Manso. “Vox no tiene futuro” es el título del artículo que ha firmado en Voz Populi, en el que más allá de defender la labor de Espinosa de los Monteros, retrata que el partido se ha convertido en “una caricatura” de sí misma. Según este exdiputado, a Vox no le queda futuro y será una de las pocas fuerzas “de la derecha no convencional” que no triunfarán en Europa.