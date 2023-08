El presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Jesús Vivas, ha denunciado un "veto" del PSOE nacional a una gran coalición en la ciudad autónoma y ha sostenido que la ruptura de la negociación para gobernar juntos se debe a una estrategia de los socialistas para "intentar demostrar" que el PP solo es capaz de pactar con Vox.

A su juicio, la única explicación del 'no' del PSOE "es una reacción táctica para intentar demostrar al conjunto de la ciudadanía española que el PP es solamente capaz de pactar con Vox. Y aquí quedaría demostrado que también es capaz hacerlo con el PSOE", ha señalado en declaraciones a Antena 3 y Onda Cero, recogidas por Europa Press.

Vivas ha avisado de una "posición de bloqueo" de la "dirección nacional del PSOE" que, a su juicio, es "incomprensible e injustificada". Una impresión que sacó tras hablar con el líder socialista ceutí, Juan Gutiérrez, ha contado.

"No me dio ningún tipo de explicación. Que le habían llamado de la dirección nacional y le habían dicho que con el PP no se podía llegar a ningún pacto", ha relatado Vivas, para denunciar un "cordón sanitario" y un "veto" hacia el PP por parte del PSOE, que se ha movido con intereses "partidistas" y no generales, ha afeado.

Tras negar ayer el PSOE de Ceuta en un comunicado que exista un acuerdo con los 'populares' bajo el argumento de que no puede haber un pacto "con el PP de Feijóo", el líder de los 'populares' en la ciudad autónoma ha considerado que esos términos "inhabilitan cualquier posibilidad de gobierno de coalición".

El PSOE quería un acuerdo

El presidente ceutí ha expresado que desde el PSOE local le transmitieron que querían alcanzar un acuerdo y formar un gobierno de coalición, que no estaba cerrado pero sí había "conversaciones".

Vivas ha considerado que el acuerdo "de Estado" para una gran coalición en Ceuta está "justificado" por la gobernabilidad y la estabilidad, más si cabe ante la legislatura que hay por delante, con retos de "muchísima envergadura" y "oportunidades históricas".

Aquí se ha referido a actuar unidos frente a retos como las llegadas masivas de migrantes, citando la de mayo de 2021, que suponen una "amenaza sin parangón" y ponen "en jaque" la integridad territorial del conjunto de España, no solo de Ceuta, ha advertido.

Ha explicado además que no informó a la dirección nacional del PP de cómo avanzaban las negociaciones porque prefería primero cerrarlas y saber los términos del pacto, a la par que ha agradecido a Alberto Núñez Feijóo su mensaje de apoyo.

Vivas, reelegido presidente tras ganar las elecciones del 28 de mayo, ha dicho que hablará con todos los partidos para sacar adelante la legislatura desde un gobierno en minoría y sobre si mantiene el veto a Vox, ha señalado que mantiene "profundas" diferencias con este partido y considera que un pacto entre ambos podría poner en peligro la convivencia en la ciudad.