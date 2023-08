La propuesta de Yolanda Díaz de incorporar el uso de las lenguas cooficiales al Congreso de los Diputados ha sido este jueves desdeñada por PP y Vox. Para los populares es "una cortina de humo", en palabras de su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado. Para Vox, "grotesco", según su vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé. Ambos censuran que esta iniciativa que ha puesto sobre la mesa la dirigente de Sumar es una contrapartida a los nacionalistas, un gesto más hacia ellos para atraer su voto hacia Pedro Sánchez en la investidura.

El dirigente de Génova considera que la "cortina de humo" solo sirve para "fomentar debates estériles que dividen a la sociedad" y que se utiliza para no hablar de otras tres cuestiones: la "gobernabilidad" del país, que en su opinión es el asunto primordial al que deben dedicar su tiempo los políticos; que Sánchez "se niega a asumir que es segunda fuerza", y a los "problemas" internos de Sumar, que "a la primera de cambio ya se ha roto", ha dicho Tellado, recordando que Podemos ha dicho "que si no obtienen cuotas de poder no mantendrán la disciplina de voto".

Las lenguas deben servir "para comunicarnos no para enfrentarnos", ha apuntado el hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo en Génova en una entrevista a Radio Nacional de España, que, en cualqueir caso, ha evitado negarse a la propuesta, la ha relegado como una iniciativa no prioritaria. "El gallego se utiliza, igual que el euskera o el catalán en el Senado, donde ya existen traductores y no se usa demasaido", pero ha explicado que "nadie en la calle" le pide que se utilicen estos idiomas en el Congreso porque lo que preocupa a los ciudadanos es "el empleo, el pode adquisitivo, sus familias".

Críticas de Vox

Por su parte, Vox ha apuntado que se está haciendo un uso "grotesto" tanto de la financiación autonómica y el empleo de las lenguas cooficiales como moneda de cambio de las negociaciones entre los partidos de izquierda y los nacionalistas. "El catalán, el gallego, el vascuence, el valenciano y el balear son todas lenguas españolas que han de ser utilizadas y respetadas", pero no pueden ser una "concesión" al separatismo, ha dicho este jueves por la mañana en una entrevista en Televisión Española. Y, en la misma línea que el PP, ha apuntado a una cuestión de prioridades.

En su opinión, hay que cambar antes "muchísimas cosas", como impedir la "práctica abusiva" de los decretos ley o que los grupos parlamentarios pueden ejercer un mayor control sobre el Ejecutivo. Y ha añadido que antes de permitir que las lenguas cooficiales se escuchen en el Congreso habría que garantizar que el español se pueda usar sin problemas en otros parlamentos autonómicos, en referencia a Cataluña.