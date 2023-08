Aún no hay presidente y tampoco Gobierno, pero la posibilidad de que la condonación de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado sirva como contrapartida en las negociaciones parlamentarias para favorecer la investidura de Pedro Sánchez ha puesto en alerta a los presidentes regionales. Principalmente si la quita se aplica con un trato preferente hacia Cataluña. Los partidos independentistas catalanes señalan en público que no es contrapartida suficiente, y en el resto de comunidades se niegan a que solo se ejecute en Cataluña, pero algunas lo ven como una oportunidad para abrir definitivamente el melón de la financiación. En Madrid ya han levantado la mano: tienen claro que para la región supondría un "agravio comparativo", no solo si su aplicación tiene efecto exclusivamente en Cataluña sino también en el resto de territorios. Porque Madrid es, junto a País Vasco y Navarra que cuentan con un régimen de financiación especial, la única comunidad que no tiene deuda con el Estado.

"Nosotros nos financiamos a través de los mercados", explican en la Consejería de Economía y Hacienda que desde hace un mes dirige Rocío Albert. "Desde la Comunidad de Madrid nos opondremos con todos los medios que nos asistan en Derecho, así como en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera", asegura la consejera madrileña mientras en Valencia, ahora gobernada por el PP, evitan hablar abiertamente de condonación de deuda pero sugieren que podría servir para compensar su infrafinanciación y en Andalucía ya han dicho que pedirán 12.000 millones más en una negociación del sistema de financiación. Objetivo, mantener autonomía financiera Lo que surgió como una ayuda hace ya más de diez años, en 2012, hoy se ve con distintos ojos en función del territorio. Tras la crisis financiera que comenzó en 2008, las comunidades autónomas tenían dificultades para refinanciar su deuda en los mercados. O los bancos no les concedían los préstamos o lo hacían a un precio muy alto y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, ideó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una línea de crédito a la que las comunidades podían acudir de forma voluntaria a solicitar los préstamos que el mercado no les facilitaba. Madrid no quiso acogerse y fue la única comunidad en no hacerlo. El argumento siempre ha sido el mismo desde que se creó hasta ahora. Echar mano del FLA suponía, según explicaban entonces, "perder autonomía financiera". El Estado concedía los préstamos a mejor precio, pero no políticamente gratis. Quien acude a este mecanismo tiene obligación de cumplir con una serie de condicionantes: explicar el estado de su tesorería, el nivel de cumplimiento de su presupuesto, mantener el déficit a raya, y justificar sus gastos e ingresos. Ante un incumplimiento, el Estado puede exigir recortes o un mayor control de la política impositiva territorial y en Madrid nunca han estado por la labor. Infrafinanciación También es cierto que este mecanismo de ayuda del Estado surgió como algo puntual en un momento económico muy crítico y en 2014 se incorporó al nuevo modelo de financiación autonómica; Madrid confiaba en que los problemas de financiacion en los mercados sería pasajera y que con su capacidad recaudatoria (principalmente por tener en la región a grandes empresas y un nivel de renta superior a la media española) podría aguantar. Además, el mercado financiero siempre ha tratado mejor a Madrid gracias a su mejor rating según las agencias de calificaciónque a comunidades como Cataluña o Valencia. A esto se añade que desde el Gobierno madrileño siempre han creído que este mecanismo solo sirve para "mutualizar la deuda", palabras que utiliza también ahora Rocío Albert. Para Madrid este mecanismo solo lleva a que las comunidades que gestionan bien compartan el riesgo de quienes han incumplido con los objetivos de déficit. Las regiones que se consideran infrafinanciadas, algo que reconoce la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, igual que lo hizo antes Cristóbal Montoro poco antes de dejar el Gobierno, creen que merecen una quita para compensar esa falta de financiación adecuada. La crítica de Madrid Madrid ha centrado esta semana sus críticas en la posibilidad de que el PSOE quiera premiar a Cataluña para así garantizar el apoyo parlamentario de Junts y ERC a la investidura de Pedro Sánchez, evitando entrar abiertamente en la confrontación con el resto de las comunidades. "Si se condona la deuda de Cataluña lo que hacemos es lanzar una señal muy grave al mercado sobre la solvencia que una determinada administración pública puede tener en el cumplimiento de sus obligaciones y especialmetne en materia de deuda", dicen, añadiendo que Sánchez "está dispuesto" a hacerlo solo "para mantenerse en Moncloa". Pero el mensaje global está dirigido a todos los territorios, gobierne quien gobierne: "Las deudas hay que asumirlas y pagarlas, no se puede condonar porque es una distorsión importante para el mercado y empobrece a todos los españoles, también a los catalanes. Lo que no puede ser es que haya barra libre de gasto y endeudamiento exponencial y luego esas comunidades autónomas no quieran asumir su responsabilidad". La deuda que tiene Cataluña es la más alta de todas las comunidades autónomas. Alcanza los 85.486 millones de euros, según datos del Banco de España, de ellos, 71.852 millones corresponden al FLA. Las dos regiones que se verían beneficiadas por una quita serían la Generalitat Valenciana, que tiene una deuda global de 55.439 (46.274 millones con el FLA) y Andalucía, cuyas cifras ascienden a 36.744 millones de euros (25.276 millones corresponden al FLA). La deuda de la Comunidad de Madrid es de 37.495 millones de euros.