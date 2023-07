Aunque cada vez más fino, el Partido Aragonés (PAR) no ceja en su empeño por ser "el clavico del abanico" y este viernes se ha sacado de la manga una nueva vía para la gobernabilidad de Aragón: una gran coalición en el Gobierno de Aragón con Jorge Azcón como presidente y con el apoyo del PSOE. Así se lo ha propuesto Alberto Izquierdo, el diputado que encabeza las negociaciones por parte de los aragonesistas con el PP, a a Azcón con la idea de formar "un gobierno de 52 diputados" que "es lo que quieren los aragoneses". La suma sale de los diputados del PP (28), PSOE (23) y el propio del PAR para conformar una mayoría "amplísima que deje fuera los extremos de un lado y de otro" que "no es ninguna locura".

Poco ha durado la propuesta sobre la mesa, si es que en algún momento ha llegado a la sede de los socialistas. Apenas unas horas después de las palabras de Izquierdo, desde el PSOE Aragón han asegurado que "desde el primer día" han manifestado su posición respecto a la investidura, que es un no rotundo, por lo que "no vamos a contribuir a escenarios imposibles que lo único que revelan es que el Partido Popular no controla los tiempos de la negociación y para cumplir su obligación con Aragón ni está, ni se le espera. Por ahí atizaron a Azcón, a quien atribuyen la principal responsabilidad de la no conformación del nuevo Gobierno de Aragón y que "lleva 60 días viéndolas venir".

Izquierdo, tras reunirse con Azcón, aseguró que su propuesta contempla "un gobierno sólido, de amplia base y de centro", para lo que ha defendido "la gran tradición de los pactos" que se arroga su formación. "La lista más votada es la de Jorge Azcón, que tiene que ser el presidente, pero nosotros dudamos de los apoyos", ha defendido Izquierdo.

A la vista de que esa gran coalición nunca vista en España tiene pocos visos de prosperar, parece que la gobernabilidad de Aragón sigue pasando por el sí de los siete diputados de Vox, que ya ha manifestado en repetidas ocasiones que exigirá entrar en el Ejecutivo autonómico si enviste a Azcón.

La prioridad para el PAR, aunque "seguiremos negociando"

No esta la "prioridad de gobierno" para el PAR ahora, sino esa gran coalición atrás explicada, aunque Izquierdo no descartó ayer otros escenarios. Si ese pacto PP-PSOE-PAR que nace casi muerto certifica su inviabilidad, el diputado turolense fue claro: "Seguiremos hablando". "Si al final hay otros acuerdos –del PP con Vox– nos parecerá bien e intentaremos formar parte de todo aquello que sea bueno", aseguró Izquierdo, que, preguntado por los medios de comunicación, terminó diciendo que "le daría color, desde luego" a un gobierno azul y verde. Por eso quiso ser taxativo para asegurar que su propuesta no es un cordón sanitario a la ultraderecha. "No estoy vetando a nadie", aseguró Izquierdo. El diputado del PAR criticó del mismo modo la postura del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, por poner vetos a Vox, y porque sus "propuestas son para sí mismo", motivo por el que cree que "no le escucha nadie" y con el que la formación aragonesista no gobernaría.

También hizo referencia a que el escenario ha cambiado por completo con las elecciones generales. "Es momento de que Aragón dé ejemplo a toda España como ya ha hecho en otras ocasiones, como con el cuatripartito que nadie pensaba que iba a funcionar y funcionó", aseveró el turolense.

"Azcón dijo hace tres días que quería un gobierno de amplia base. Hoy es este que proponemos", dijo Izquierdo, sobre "este acto de responsabilidad" que representaría al 90% de los alcaldes del territorio porque "aragonesismo es esto". "No hemos pedido ningún cargo institucional en ningún sitio", zanjó el diputado sobre la posibilidad de que los aragonesistas accedan a direcciones generales o incluso al senador autonómico que corresponde al PP y que se nombra en las Cortes de Aragón.