16·07·2023 19:48

Formoso: "No se puede gobernar para todos entregándole el país a la ultraderecha"

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, afirmó este domingo, en referencia al Partido Popular, que "no se puede gobernar para todos entregándole el país a la ultraderecha". En un acto electoral en Rianxo (A Coruña), el dirigente socialista criticó los pactos en 140 ayuntamientos y tres comunidades autónomas del PP "con la ultraderecha", y calificó a Vox como un partido "de extrema derecha, antieuropeo, contrario a los derechos de las mujeres y que odian a todos los que no son como ellos". Formoso acudió a la procesión marítima del Carmen de Rianxo junto a varios miembros de la candidatura socialista en la provincia de A Coruña, y desde allí advirtió a los populares, "que buscan ahora ir a por el votante más centrado por sus cálculos electorales", que "ya no son creíbles" porque "a Feijóo se le cayó la careta de moderado".