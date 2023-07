13·07·2023 14:25

El PP, en el homenaje a Miguel Ángel Blanco: "El Gobierno de España apoya a los asesinos"

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, ha lamentado este jueves, durante el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 26 aniversario de su asesinato, que "desde el Gobierno de España se sigue apoyando a los asesinos", de los que "depende la gobernabilidad del país".

Así lo ha expresado el presidente popular momentos antes de dar lectura a un manifiesto en recuerdo del concejal del PP asesinado por ETA y donde Íscar ha aprovechado el acto para pedir a los vecinos que el próximo 23 de julio digan "no" a Sánchez en las urnas.

Unas elecciones de las que saldrá un Gobierno, ha augurado Íscar, que no dependerá "como ahora" de independentistas y de partidos que no creen en la democracia ni la unidad de España: "El 23 de julio tenemos que decir todos 'no' a Pedro Sánchez", ha reiterado.