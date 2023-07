07·07·2023 13:39

Feijóo considera "un escándalo" pagar el cine a Amancio Ortega o el tren a Juan Roig

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera "un escándalo" que se le pague "el cine los martes" al fundador de Inditex, Amancio Ortega, o los trenes de cercanías al presidente de Mercadona, Juan Roig, casos que ha puesto como ejemplos de las "bolsas de ineficiencia" en el gasto público.

En un desayuno informativo en Sevilla el primer día de campaña, Feijóo ha dicho que su partido está "preparado" para gestionar y para darle la vuelta a esa ineficiencia en el gasto del Gobierno central.

"Admiro mucho a Amancio Ortega, pero no creo que debamos pagarle el cine los martes, no parece razonable. También admiro mucho al presidente de Mercadona, pero no creo que al señor Juan Roig debamos darle los trenes de cercanías gratis, porque eso es un escándalo", ha manifestado el presidente del PP.