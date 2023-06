29·06·2023 18:41

Feijóo rechaza un debate a cuatro en TVE y Sánchez, Abascal y Díaz debatirán sin él

Cuatro días antes de que se instalen las urnas, el 19 de julio, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz entrarán en el estudio E6 de los platós de RTVE en Prado del Rey para ocupar sus atriles. Habrá un cuarto atril, el de Alberto Núñez Feijóo, que se quedará vacío. Al menos, a día de hoy, esta es la decisión del líder del PP. Fuentes de su partido aseguran que no participarán en ningún debate a cuatro porque son "modelos incompletos y carecen de interés" al no incluir a ERC, PNV y EH Bildu. El plantón de Feijóo no achanta a los otros tres candidatos, que ya han confirmado su asistencia.

Tras varias semanas debatiando sobre cuánto y en qué formato se debe debatir, empieza a haber sobre la mesa medidas concretas. Este martes, Feijóo aceptó un 'cara a cara' con Sánchez el 10 de julio en Atresmedia. Sin embargo, esto es todo lo que está dispuesto a ceder el presidente del PP.

Este jueves, RTVE convocó a una reunión a los cuatro partidos de ámbito nacional y, además, a ERC, PNV y EH Bildu, las tres formaciones con grupo parlamentario propio. El PP rechazó acudir a la cita. De este encuentro han salido dos pactos. Por un lado, el debate a cuatro con los candidatos de los principales partidos y, por otro, un debate a siete con los portavoces parlamentarios de todas las formaciones el 13 de julio. A excepción del PP, todos han estado de acuerdo.