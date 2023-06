El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto en evidencia la incapacidad de España para renovar su órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que se arrastra desde hace cuatro años y medio ante la incapacidad del PSOE y del PP para llegar a un acuerdo. La corte de Estrasburgo estima que la situación ha llegado a tal punto que ha supuesto una vulneración de los derechos fundamentales de seis de los jueces que integran la lista de aspirantes entre los que tiene que escoger las Cortes.

Se trata en todo caso, de una sentencia meramente declarativa, que reconoce el derecho de los aspirantes participar en tiempo y forma en la renovación del Consejo y reprocha al Tribunal Constitucional que no motivara el cerrojazo que dio al asunto, pero no obliga en nada al Estado español. La decisión se ha adoptado, además, con una división cuatro magistrados frente a tres, que expresan su discrepancia en un voto particular.

El recurso fue instado por seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que solicitan amparo frente a la inactividad de las Cortes Generales en el proceso de renovación del órgano en funciones, cuyas competencias se han visto además limitadas desde hace más de dos años, afectando a su capacidad de realizar nombramientos en la cúpula judicial.

Los demandantes forman parte de la lista de medio centenar de candidatos entre los que el Congreso debe elegir a los nuevos vocales, al haber sido propuestos por la asociación a la que pertenecen, y acuden al TEDH tras haber obtenido un portazo por parte del Tribunal Constitucional cuando denunciaron que la paralización del proceso afecta también a sus derechos fundamentales.

Circunstancias del caso

En la resolución dada a conocer este jueves se ataca especialmente la forma del Tribunal Constitucional de encarar el asunto, al no atender la demanda de los aspirantes. "Tal garantía fundamental estaba íntimamente ligada, en las circunstancias del caso, a asegurar el cumplimiento del procedimiento legal para la renovación de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial y el buen funcionamiento del sistema judicial", apunta la resolución.

Los seis "vitorinos", como se conoce a los integrantes de la asociación que reclamó, alegaron ante Estrasburgo ser "víctimas directas de la infracción de su derecho a acceder a cargo público y a la tutela judicial efectiva", lo que a su juicio representa una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Impacto en la vida privada y familiar

Además de estudiarse una posible vulneración de este artículo, el propio TEDH añadió de oficio que en este caso también podría estar afectada una vulneración del artículo 8, que es el que garantiza el derecho a la vida privada y familiar. Finalmente, no ha entrado en este asunto.

Según las fuentes consultadas, este tema que no fue en principio alegado por los jueces tendría que ver con los perjuicios de todo tipo que el bloqueo en la renovación está causando a las personas que han aspirado legítimamente al puesto desde que optaron al mismo en 2018, y que pueden haber renunciado a otras actividades mientras su candidatura duerme el sueño de los justos, debido a la incapacidad de los políticos para cumplir con la ley.

En su demanda, los magistrados esgrimían ante el tribunal europeo que en septiembre de 2018 se remitió al Parlamento el listado de los 50 jueces en activo que se presentaban candidatos para renovar el Consejo. Desde entonces esperan que las Cortes cumplan con la Constitución y renueven el órgano.

Desde entonces, estas listas no han sido votadas por las Cortes Generales y "ante la pasividad de las instituciones", el 14 de octubre de 2020 dichos magistrados recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración del derecho de acceso a cargo público, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. El TC no admitió a trámite sus recursos de amparo porque consideró que habían sidopresentados fuera de plazo.