La dirección nacional del PP respalda el veto a Vox de María Guardiola en Extremadura. A pesar de que la dureza en el discurso de la candidata extremeña ha levantado ampollas en algunos territorios, con dirigentes que creen que se está “exponiendo demasiado” y que revela posturas “incompatibles” dentro de una misma organización, el portavoz electoral del PP, Borja Sémper, volvió a asegurar que su partido tiene “unos principios inamovibles” y que “no accederán al poder a cualquier precio”.

Se refería a las propias palabras de Guardiola en campaña electoral, en la que dijo con total claridad que no metería a Vox en su ejecutivo autonómico si podía gobernar. Sémper evitó la comparación con la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón sí ha firmado una alianza con los ultra, a los que ha cedido tres carteras, una de ellas unida a la vicepresidencia, después de apartar a Carlos Flores, el candidato de Vox que tenía una condena por violencia machista.

Sémper también ha querido reconducir el debate sobre el porcentaje de voto que ayer mismo abrió Alberto Núñez Feijóo para explicar por qué Vox entra en algunos gobiernos autonómicos y en otros no. comparando el 8% obtenido por los de Santiago Abascal en Extremadura con el 12% valenciano. Se trata de un debate complicado porque en Murcia, por ejemplo, los ultra obtuvieron casi el 18% del voto a pesar de que Fernando López Miras solo se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

“Lo que decimos es que un 8% no puede imponer sus política y su orientación política. Porque el PP no va a ir a un lugar donde no tiene que estar. Insisto, no vamos a acceder al poder a cualquier precio”, dijo el portavoz electoral, para recalcar que en el caso de Murcia no hay debate posible porque López Miras rozó esa mayoría absoluta.

“A nosotros se nos interpela con cuestiones de Estado. En Murcia estamos a dos y Vox se pone estupendo y nos dice que no. Después al PP le dicen que evite un alcalde independentista en Barcelona, que si no apoya al PSOE y al PNV en Vitoria gobernará Bildu”, se quejó Sémper para criticar la posición de Vox.

Dando por hecho la repetición en Extremadura

Aunque evitó decirlo con rotundidad, Sémper dio por hecho que el escenario más probable es el de la repetición electoral. “Si la hay no será por voluntad del PP. En Extremadura se han manifestado por el cambio. En todos los ayuntamientos y autonomías donde se necesita ese cambio tranquilo y estable, lo estamos dando. Pedimos a Vox que no copie lo peor del sanchismo”, llegó a decir, insistiendo en que el PP no va a supeditarse a “minorías parlamentarias” ni a “renunciar a sus principios”.

