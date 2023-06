Isabel Díaz Ayuso ha sido elegida como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a los votos de sus 70 diputados y sin el apoyo de los 10 de Vox, que ha decidido abstenerse en la votación en la Asamblea de Madrid. Sin riesgos como en las dos ocasiones anteriores, la mayoría absoluta del PP garantizaba una jornada tranquila en la cámara madrileña, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas donde las negociaciones entre PP y Vox condicionan el resultado.

A las tres de la tarde, Ayuso ha sido la primera presidenta autonómica en ser elegida tras las elecciones del 28 de mayo para dar comienzo a esta nueva legislatura. En el debate ha quedado claro cuál será el papel de cada uno de los portavoces de los grupos. Rocío Monasterio ha intentado justificar su trabajo de estos cuatro años arrogándose gran parte del discurso realizado este martes por Ayuso; Juan Lobato, al menos hasta el 23 de julio, defenderá las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez al tiempo que proyecta un perfil constructivo y continúa proponiendo iniciativas como en campaña; y Mónica García se lanza sin piedad a fiscalizar las políticas del Gobierno popular y sin olvidar las cuestiones más polémicas de esta última legislatura, como las relativas a las residencias de mayores, la sanidad, y ahora en precampaña de las generales, la violencia de género.

Poco antes de la votación, en su turno de réplica al Partido Popular, Ayuso ha anunciado la estructura y composición de su nuevo Gobierno, en el que destacan personas fieles del partido y cuadros intermedios con experencia en la gestión en la propia Comunidad que han sido ascendidos.

Llamada de atención de Ossorio

En el debate de investidura también ha quedado de manifiesto que si María Eugenia Carballedo fue una presidenta de la Mesa de la Asamblea a la que no le tembló la mano al llamar la orden a sus señorías, con Enrique Ossorio las cosas no serán muy distintas. El nuevo presidente de la cámara ha llamado la atención a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, una vez ha finalizado su intervención advirtiendo que "no tolerará faltas de cortesía parlamentaria" en el Pleno.

La portavoz de Más Madrid ha asegurado durante su discurso que el de Ayuso es un Gobierno que "carece de empatía, es cruel e inhumano, salvaje, que defiende ley selva y se mofa de las vícitimas de ETA haciendo incluso merchandising". Tampoco ha gustado a Ossorio que García asociara el "fanatismo" con el Gobierno del que él procede y ha querido remarcar las reglas de juego pero sin que hoy fuera a más: "Es el primer debate y no la voy a llamar al orden".