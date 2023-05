Las elecciones municipales en Córdoba capital y provincia han dado resultados relativamente inesperados, como puede ser la mayoría absoluta del Partido Popular en Rute, Palma del Río o Córdoba ciudad, entre otros. Si acudimos a la barriada de Encinarejo, que está constituida electoralmente como una entidad local autónoma, por lo que también elegía a su regidor, vemos que el vencedor ha sido Francisco "Paco" Franco.

Victoria en Encinarejo

El candidato de Vox a la barriada, llamado Francisco "Paco" Franco, ha ganado los comicios para la formación de Santiago Abascal con 407 votos, frente a los 265 del PP, los 253 del PSOE y los 122 de Ciudadanos. Se trata así de la primera victoria del partido en Córdoba, por lo que el presidente de Vox Córdoba, Rafael Saco, ha agradecido a los afiliados "todo el esfuerzo realizado durante esta campaña”.

Por su parte, Paco Franco ha agradecido a los encinarejenses el apoyo, y asegurado que ha vivido la política de la entidad "desde muy pequeño, ya que mi padre fue durante varios años teniente alcalde al igual que mi tío y me he acordado mucho de él durante esta campaña” y ha añadido que, “ahora hay que trabajar intensamente para los vecinos, que ya saben, me han tenido siempre a su disposición, ahora también como alcalde”.

Viejo conocido de la política

Más allá de la anécdota del nombre, Franco es una viejo conocido de la política local. Militó en el PSOE hasta 1999, año en el que pasó al Partido Andalucista, del que formó parte hasta 2007. Cuatro años después se afilió al Partido Popular, con el que fue concejal durante tres legislaturas en Encinarejo, siendo en la última de ellas mano derecha de Miguel Ruiz Madruga. En 2023 cambió por cuarta vez de partido, para comenzar su andadura en Vox.