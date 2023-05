Noche de vértigo en Andalucía con todas las miradas en la capital, Sevilla, el símbolo que el PP quería a toda costa arrebatar al PSOE en estas elecciones municipales. La participación ha sido al alza este domingo en la comunidad. La crónica de esta noche electoral puede repetir aquella de 2011, cuando el PP logró gobernar en las ocho capitales de Andalucía. Al 72% escrutado, el vuelco estaría listo a favor del PP en la capital de Andalucía. Los populares, con 13 concejales, cinco más que en 2019, pueden gobernar en Sevilla de la mano de Vox, que con tres ediles da la mayoría absoluta a la derecha en la capital. El PSOE mantiene sus trece concejales pero a su izquierda hay derrumbe y Con Andalucía se quedaría en dos concejales.

A la espera del escrutinio, el ambiente es de funeral en la sede del PSOE andaluz, donde llegó el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, sobre las ocho de la tarde y de euforia contenida en la casa del PP, donde llegó Juan Manuel Moreno pidiendo calma y no echar las campanas al vuelo hasta que se cuenten los votos. "Paciencia y prudencia", reclamó el dirigente andaluz poco antes de enfilar la escalera hacia el despacho con una amplia sonrisa. El sondeo de GAD3, que ya clavó la mayoría absoluta para el PP andaluz el pasado junio y el vuelco electoral de 2018, vuelve a traer noticias muy positivas para la derecha y muy negativas para la izquierda. Todos insisten en que queda lo más importante, contar los votos.

El escrutinio avanza pero Sevilla, el símbolo de estas elecciones en Andalucía, podría caer del lado del PP y coronar a José Luis Sanz como alcalde, que jugó a subirse en "la ola contra Pedro Sánchez". Lo pidió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su último mitin en la capital de Andalucía, donde animó a darle "un gran disgusto, ganando y gobernando en Sevilla, es el gran disgusto en la noche electoral” para el presidente socialista. Ese "disgusto" parece que puede darse, a falta de datos oficiales, el PP podría absorber todo el voto de Cs y necesitaría una alianza con Vox para hacerse con el ayuntamiento. El PSOE resistiría en apoyos pero no sumaría con las izquierdas. La alianza de PSOE y Con Andalucía no daría la suma suficiente para mantener a la izquierda en el poder. La campaña de Antonio Muñoz le habría permitido mantener las siglas socialistas pero no tendría apoyos suficientes para seguir en la alcaldía.

Según el sondeo de GAD3 para la FORTA, el vuelco podría repetirse en las capitales de Huelva, Jaén, Granada y Cádiz. La suma de PP y Vox quedaría por delante de la alianza del PSOE y el resto de las izquierdas. En la capital gaditana el resultado está más abierto. El responsable de ese informe, Narciso Michavila, ha asegurado que "Andalucía será sin duda el centro de gravedad de las elecciones generales", en una entrevista en Canal Sur Televisión. El PP se afianzaría en la comunidad tras la mayoría absoluta de Moreno en las pasadas autonómicas.

En Huelva el PSOE ha gobernado hasta ahora con una mayoría absoluta y en Granada los socialistas necesitaron apoyos de la izquierdas para lograr el ayuntamiento a mitad de mandato tras ganar las elecciones pero perder la alcaldía a favor del pacto de PP, Cs y Vox. La desaparición de Cs sería la otra noticia de esta noche electoral tras ya quedar borrados del Parlamento andaluz en las pasadas autonómicas. Vox cree que se consolidará al alza en casi todas las capitales andaluzas y tendría la llave de los gobiernos para el PP.