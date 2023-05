Es la postura del partido desde hace días, cuando Vox ya planteó la ilegalización de EH Bildu e Isabel Díaz Ayuso pidió estudiarlo en San Isidro. En Génova venían defendiendo la necesidad de plantear “debates serios” apuntando a una posible reforma legal para añadir supuestos de inelegibilidad en la ley electoral para casos como el de estas listas: que haya condenados por terrorismo en candidaturas, algunos con delitos de sangre (los siete que han renunciado a ser concejales si salen elegidos). Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a insistir en la ilegalización, a través del artículo 11 de la ley de partidos, igual que pide Santiago Abascal. Y la respuesta ha sido pública desde el Congreso de los Diputados.

“Nuestros servicios jurídicos lo han estudiado y lo que dicen es que no se incurre en ese supuesto” dijo Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria y secretaria general del partido. La intención es zanjar un debate que en el PP no quieren mantener. Todo el foco está puesto en las alianzas parlamentarias de Pedro Sánchez con la izquierda abertzale y no pretenden que se abra otra variable en torno a las diferencias del PP.

En el equipo de Alberto Núñez Feijóo, de hecho, creen que el mensaje de ilegalizar que proclama Vox es "un brindis al sol"” y apuestan por "soluciones serias". No esconden que sus asesores jurídicos llevan días analizando y buscando resquicios para ver si se puede ir un paso más allá, pero la realidad, insisten, es que no es así.

Ayuso, sin embargo, viene insistiendo en esa idea y después de que el lunes abriera la puerta, este jueves insistió en un desayuno informativo en la capital en que el Congreso debería instar a la activación de la ley de partidos. El discurso de la dirección nacional es muy distinto porque dejan el peso de las decisiones en el Gobierno, “que es quien tiene que poner a disposición del Estado los instrumentos, como la Abogacía o la Fiscalía” para valorar las opciones.

Lo que evitó Gamarra fue desautorizar la dureza del discurso de la presidenta de la Comunidad, que hablando de Bildu, aseguró que "no es que sean los herederos de ETA, sino que son ETA". Preguntada varias veces sobre si compartía esas palabras y las de que ETA "sigue viva", la secretaria general desvió el discurso hacia los más de 300 crímenes que quedan por esclarecer y que no cuentan con la colaboración de la izquierda abertzale. "El Estado de Derecho tiene tareas pendientes y trabajo por delante para cerrar lo que ha sido el terrorismo en nuestro país".