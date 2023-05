En las universidad empieza a haber una honda preocupación por el impacto que la inteligencia artificial tendrá en la educación. Sobre todo desde que se popularizó ChatGPT, una herramienta basada en la IA que ofrece respuestas a los usuarios. Miles de alumnos han encontrado aquí a su mejor amigo y compañero para superar los trabajos universitarios e, incluso, los exámenes. No obstante, ninguno de ellos se atreve a confesarlo a los profesores -no es copiar, pero se le asemeja- y estos se han visto obligados a desarrollar nuevas técnicas para detectar el uso de la inteligencia artificial. Todos estos docentes tendrían una vida más fácil si los alumnos fueran como el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que, abiertamente, ha confesado este miércoles que ha usado ChatGPT para buscar argumentos en contra del Gobierno.

"Hoy es el día de internet, como usted sabe -ha arrancado el dirigente de extrema derecha su intervención contra la ministra de Economía, Nadia Calviño-. Yo me he propuesto hacer una prueba, le he preguntado al ChatGPT cómo detectar si una ministra de economía manipula las estadísticas". Hasta aquí todo podría entenderse como un simple experimento, una curiosidad que todos podríamos tener. Hay quien pregunta cómo le afecta la ley de vivienda y quien prefiere saber cómo detectar a una ministra manipuladora. Todo es cuestión de gustos.

El problema ha sido cuando Espinosa de los Monteros ha empezado a criticar a Calviño usando esos mismos argumentos. "Lo que dice ChatGPT es que ustedes manipulan con la presentación selectiva de datos, que Chat GPT avisa sobre el cambio de definición de variables, como hacen ustedes cuando, con un cambio de nomenclatura, lo que antes eran parados ahora son fijos discontinuos", ha asegurado. Lo que no ha dicho es que, según la búsqueda que él mismo ha hecho, la respuesta obtenida ha debido ser general.

A cada palabra que pronunciaba el portavoz de extrema derecha la incredulidad de la gran mayoría de los diputados iba en aumento. Al punto que cuando ha terminado su intervención ha reinado el silencio. "Lo dice todo el que haya tenido que recurrir a la inteligencia artificial para hacer su pregunta", le ha respondido Calviño, consiguiendo levantar una carcajada general en el hemiciclo.