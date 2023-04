La portavoz nacional de Unidas Podemos ha asegurado que su partido se suma a la petición de perdón del presidente del Gobierno Pedro Sánchez a las víctimas de agresores sexuales tras la rebaja de penas por la ley del solo sí es sí, aunque insiste en responsabilizar a "una minoría de jueces" de la revisiones de las condenas y ve "inexplicable" el pacto entre PSOE y PP para reformar la norma.

"Desde nuestro punto de vista hay que tener total empatía con lo que están sufriendo la víctimas de agresiones sexuales con esta situación que se ha generado", ha reconocido Isa Serra en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, quien ha asegurado que "por supuesto" Unidas Podemos se suma a la petición de perdón realizada por el jefe del Ejecutivo.

Ha defendido, no obstante, la necesidad de decir a las víctimas que las rebajas de condenas tienen que ver "con las decisiones de una minoría de jueces de rebajar penas en contra del criterio de la Fiscalía y en contra de la Ley del solo si es sí". En su opinión, no hacerlo "sería mentir, no decirles la verdad".

Para la dirigente de la formación morada "es importante tener en cuenta que esto es una consecuencia de una transformación del Código Penal que es muy importante para el país y que hay jueces que no quieren cumplir".

Acuerdo del PSOE y PP

Respecto al acuerdo entre PSOE y PP para aprobar la reforma de la norma, Serra ha insistido en calificarlo de "mala noticia para todas las mujeres" "Es una vuelta al Código Penal de la manada, una vuelta al viejo esquema entre abuso y agresión", se ha lamentado Serra.

En este sentido, ha recordado que el propio Partido Popular "está diciendo que esto supone una vuelta al esquema anterior, al código penal anterior" y ha recordado, asimismo, que la reforma "no soluciona el problema de las revisiones".

"Esas revisiones son una decisión por parte de una minoría de jueces en contra de lo que ha dicho la Fiscalía General que ha emitido una circular que dice lo mismo que lleva diciendo el Ministerio de Igualdad desde que surgió este problema y es que esas revisiones no se adecuan a la ley, no se adecuan al derecho transitorio y hay que recurrirlas", ha añadido. Por tanto, Serra considera que la reforma de la ley "es una cesión a esa campaña por parte de la derecha judicial, mediática y política".

Para la dirigente de Podemos es "inexplicable" que el PSOE pacte con el PP "que siempre está en contra de los avances feministas, aunque considera que aún se está "a tiempo" para revertir la situación. "Hoy es la comisión, el jueves es el pleno y pedimos al Partido Socialista que rectifique, que suelte la mano del Partido Popular y acuerde con la mayoría feminista de la Cámara proteger la ley solo sí es sí, proteger el consentimiento y proteger a las víctimas de las agresiones sexuales".