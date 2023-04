El proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que llegó al Congreso hace 14 meses y que llevaba exactamente un año atrapada en un limbo negociador, va a tener un trámite parlamentario de nueve días tras el acuerdo logrado por el Gobierno, ERC y EH Bildu. Fuentes parlamentarias han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que éste es el plan que PSOE y Unidas Podemos tienen en mente. La Junta de Portavoces de la Cámara Baja, el órgano que fija los contenidos de los plenos, lo concretará este martes.

El objetivo de tanta celeridad no lo disimulan las fuentes de los grupos que sostienen al Ejecutivo: las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Espoleados por ello, la agenda de la semana del Congreso ha experimentado algunos cambios y previsiblemente los seguirá experimentando. Para empezar, la ponencia que la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana creó en enero para estudiar el proyecto legislativo se va a reunir por primera vez este mismo martes. Durante la mañana del lunes el evento no figuraba en la web de la Cámara, pero ya el viernes, después del anuncio del acuerdo con ERC y EH Bildu, interlocutores socialistas comunicaron a los ponentes que el martes se verían las caras.

El síntoma evidente de que la tramitación será veloz se encuentra, no obstante, en la cita concertada posteriormente: la reunión de la Mesa y de los portavoces de los grupos en dicha Comisión. Entre sus intenciones, poner fecha a la sesión que casi con toda seguridad, apuntan las fuentes, analizará el informe para convertirlo en dictamen. Sucederá el jueves, cuando acabe el pleno, o el viernes incluso. La web de la Cámara aún no recoge el evento, pero lo recogerá. Habrá una sola sesión de ponencia, por tanto.

Fuentes de grupos parlamentarios contrarios a la ley expresan su malestar por la celeridad que el Gobierno quiere imponer ahora, un año después de que terminaran las prórrogas de los plazos de enmiendas. Dice una de dichas fuentes que el PSOE se comprometió a que hubiera, al menos, dos sesiones de ponencia. Otra fuente apunta a que las formaciones del Gobierno de coalición transmitieron su voluntad de negociación y transacción de enmiendas.

No ocurrirá nada de eso. Es lo que deja ver el calendario provisional, que debe rematar la Junta de Portavoces. Lo que está claro es que el Gobierno tiene prisa porque en la ley de vivienda ha localizado un revulsivo electoral. Dado que los problemas de alquiler se han encaramado entre las principales preocupaciones ciudadanas, la regulación muestra al menos una apuesta por solucionarlos.

Consciente de ello, entre expresiones como que la norma será “el quinto pilar del Estado de Bienestar” después de la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia, el presidente, Pedro Sánchez, profundizó este último fin de semana en su gran baza. Anunció la movilización de 50.000 viviendas del “banco malo”, la SAREB, para destinarlas a alquiler social.

Objetivo: 18 de mayo

“Nos va bien llegar a las elecciones con la ley aprobada”, reconoce un diputado de la mayoría progresista en el Parlamento. Las prisas, desde este prisma, se entienden mejor.

Si el pleno del Congreso no aprobara el proyecto el jueves 27 de abril, que es lo que pretenden socialistas y “morados”, difícilmente el Senado dispondrá de margen para completar el procedimiento. Un repaso al calendario parlamentario de este mes y del que viene despeja las dudas.

No hay sesiones plenarias en ninguna de las dos Cámaras durante la primera semana de mayo. Tampoco las habrá durante la semana del 22 de mayo, que es la última de campaña electoral. Esta interrupción por la inminencia de comicios es tradición ya en el Parlamento.

Por tanto, la única manera de garantizar la aprobación de la ley antes de las elecciones consiste en sacarla del Congreso el 27 de abril. Así, la Mesa y la Junta de Portavoces del Senado, después de los festivos del 1 y 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, podrá agendar la aprobación de la norma en la sesión plenaria siguiente.

Los plazos nos sitúan entonces en la semana del 15 de mayo, la campaña electoral ya comenzada. Es importante que el trámite de la ley de vivienda cuente con estos siete días porque, así, el Congreso podrá avalar o rechazar los eventuales cambios que incluya el Senado antes de la interrupción por los comicios. El día 18 estaría aprobada la ley.

No es habitual ir tan rápido, pero la legislatura XIV, la que está en curso, se ha especializado en ello. El impulso del Gobierno a medidas como el gravamen temporal a empresas energéticas y grandes fortunas, la reforma de los delitos de sedición y malversación o la modificación de la ley del ‘sólo sí es sí’ provoca procedimientos rapidísimos. No vulneran el reglamento ni la Constitución, pero exprimen a los servicios jurídicos y a los propios diputados. No hace mucho el PP desplegó un recurso de amparo porque consideraba que a sus representantes se les estaba hurtando el derecho a la participación política.

La ley trans sería un precedente muy similar al que se avecina con la regulación de vivienda. Tuvo un desenlace fugaz, como el que se prevé ahora. El Gobierno puede hacerlo porque dispone de las mayorías pertinentes: mayorías en la Mesa del Congreso, mayorías en las mesas de las comisiones y mayorías políticas en las votaciones. Los respaldos de ERC, EH Bildu y Teruel Existe (por razones distintas) al proyecto dejan a la norma muy cerca de la mayoría absoluta. Nada pronostica que el Gobierno no se la asegure durante los próximos nueve días.